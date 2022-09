Fourier Intelligence, iRhythm i KeyZell, les més reconegudes per revolucionar el sector de la salut

Health Tech World ha donat a conèixer una recopilació dels 50 principals innovadors en tecnologia de la salut de 2022 que destaquen per la seva innovació única, per les seves solucions tecnològiques excel·lents i per la seva aplicació en el dia a dia dels pacients.

La implementació de noves tecnologies en el sector salut promou que el mercat sigui cada vegada més competitiu i es desenvolupin solucions que afavoreixin una millor qualitat de vida dels pacients.

Entre les companyies reconegudes es troba Fourier Intelligence, un dels noms més recents a introduir-se en el mercat de la robòtica de rehabilitació. Amb seus a la Xina i Singapur, actualment és un dels líders mundials gràcies a la creació d’una gamma d’equips de rehabilitació robòtics pioners per a ajudar als pacients amb una sèrie d’afeccions neurològiques. Fourier Intelligence proporciona una àmplia gamma de dispositius per a les extremitats superiors i inferiors.

Per part seva, iRhythm, empresa situada als Estats Units, redefineix efectivament la forma en què es diagnostiquen clínicament les arrítmies cardíaques. Tot això a través del seu servei Zio, una plataforma completa de monitoratge cardíac ambulatori creada pensant en el pacient i reforçada amb evidència clínica. En combinar la tecnologia de biodetecció portàtil amb anàlisi de dades basades ​​en el núvol i capacitats d’aprenentatge automàtic, s’han convertit en líders en el seu camp.

Una altra de les companyies que aposten per la tecnologia és KeyZell, una ‘startup’ biotecnològica espanyola que ha desenvolupat un innovador sistema d’intel·ligència artificial que pretén ser el futur de la medicina de precisió en oncologia, anomenat KeyZell Ops (Oncology Precision System). Actualment està disponible per a càncer de pulmó i mama però promet ser una eina clau en la lluita contra el càncer, ja que és capaç de recomanar als professionals mèdics els tractaments més adequats tenint en compte les característiques individuals de cada pacient i el seu tipus de càncer.

Aquesta eina ajuda els oncòlegs a prendre decisions més precises permetent una medicina personalitzada, aconseguint reduir la reincidència, la sobremedicación, el temps d’hospitalització, els costos dels tractaments i, sobretot, millorant la qualitat de vida dels pacients. KeyZell Ops ha estat a més guardonada pels International Life Science Awards 2022 de Global Health&Pharma i per l’Associació Europea d’Economia i Competitivitat (Aedeec) en els Premis Isaac Peral.

Finalment, Advanced Human Imaging és una signatura australiana que utilitza tecnologia d’escaneig basada en telèfons intel·ligents per a la detecció de malalties de la pell, així com per a desbloquejar la salut cardiovascular i assenyalar els riscos per a la salut. La diversa gamma d’aplicacions basades en dades és aplicable a múltiples indústries, com el sector salut o el fitness, i ja s’ha implementat en països de benestar i salut digital d’alt nivell.

Aquestes són algunes de les empreses que han estat valorades per Health Tech World. Aquestes se serveixen de noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial, el núvol o plataformes de monitoratge, amb l’objectiu de desenvolupar projectes sòlids en un mercat en auge i que, sens dubte, portaran grans avanços dels quals es beneficiarà tota la societat.