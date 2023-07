Formació, vocació i igualtat, les claus del lideratge femení en esports

Formació, vocació i igualtat d’oportunitats són les claus per a impulsar el lideratge de la dona en la gestió esportiva, segons es desprèn de l’informe ‘El lideratge de la dona en la gestió d’entitats esportives’, realitzat per la UAX Rafa Nadal School of Sport, presentat aquest dijous en el Consell Superior d’Esports (CSD).

L’informe apunta que actualment existeix una clara percepció que cada vegada es visibilitza més a la dona en els àmbits directius de la indústria de l’esport, gràcies als esforços públics i de determinats actors de l’esport i del sector privat, així com als èxits esportius femenins.

L’estudi analitza l’opinió de dones directament relacionades amb la gestió esportiva d’organitzacions, federacions i clubs esportius sobre diferents aspectes de la seva carrera professional, per a conèixer els reptes, oportunitats i principals eines per a promoure la presència de dones en llocs de direcció de la indústria esportiva. Les directives entrevistades situen la formació específica, l’impuls de les vocacions entre les joves i la igualtat d’oportunitats, entre les principals eines per a augmentar la presència de dones en llocs de gestió de la indústria de l’esport.

Durant la presentació, Maribel Nadal, directora de Màrqueting de la Rafa Nadal Academy; Bàrbara Fortes, subdirectora de Dona i Esport del CSD; Marisol Casado, presidenta de la Federació Internacional de Triatló i membre del COI; i Mariam Otamendi, directora de World Football Summit, van debatre sobre les conclusions de l’informe.

“Crec que aquest tipus d’estudis i esdeveniments són molt importants per a donar visibilitat i transmetre a la societat que les actuals i futures generacions de dones tenen també el seu lloc en la gestió de la indústria esportiva. En Rafa Nadal Academy tenim molt clar l’important que és la formació acadèmica abans i durant per a estar sempre actualitzat. I aprendre molt dels experts que t’envolten. És una cosa en la qual creiem i per això és també tan important per a nosaltres el projecte de UAX Rafa Nadal School of Sport. Perquè sense una formació universitària sempre és més difícil el camí cap a la meta”, va comentar Maribel Nadal.

Actualment, el 35% dels llocs en juntes directives de les federacions nacionals són ocupats per dones, encara que només dues dones presideixen alguna de les 65 federacions. A això, se suma que només tres dones han presidit algun club de futbol de LaLiga i només un dels divuit clubs de LaLiga ACB està presidit per una dona.

“Les dades del nostre estudi de Aemed demostren que l’ocupabilitat en l’esport és similar entre homes i dones, i d’acord amb l’estudi realitzat per UAX, veig que no obstant això es requereix treballar en els següents aspectes com promoure diferents iniciatives al costat d’universitats perquè més dones es formin en el sector; facilitar l’accés de la dona a llocs directius; i mentorizar a aquestes dones perquè se sentin còmodes en els processos de presa de decisions en les seves organitzacions. En World Football Summit tenim la sort de connectar amb dones líders dins de l’àmbit de l’esport global, que són referents, i visibilitzar-les és essencial per a la indústria”, va comentar Marian Otamendi.

“Molta feina per fer”

A pesar que augmenta la visibilitat de la dona, les enquestades coincideixen que encara queda molta feina per fer per a aconseguir la igualtat en la gestió de la indústria esportiva. Mesures com el sistema de quotes de l’àmbit federatiu o la posada en marxa de programes com el AEIP Univers Dona van ser aplaudides per les directives, que també van apuntar altres eines per a continuar treballant.

Una d’elles és la promoció de formacions específiques en la indústria de l’esport, perquè “aporta confiança i dona idees de com millorar, amb una visió més completa a l’hora de prendre decisions i organitzar el treball”, assenyalen les directives en l’informe. No obstant això, en el curs 22/23 només el 24,4% dels estudiants de màsters de gestió i direcció esportiva han estat dones, una xifra que torna a deixar clar que encara queda molta feina per davant.

“En una societat sense sostres de cristall no seria necessària la intervenció pública. L’objectiu principal és que la igualtat sigui interioritzada com una cosa natural, de manera que no fos necessària aquesta intervenció pública. El sistema de quotes, per exemple, de dones en juntes directives de Federacions, permet la interiorització progressiva de la igualtat entre dones i homes, i la ulterior eliminació de les barreres que existeixen en llocs directius i de gestió”, assenyala Bàrbara Fortes.

“Entre les polítiques públiques d’igualtat en matèria de lideratge de la dona en l’esport, destacaria dos d’elles: la formació que permet incrementar el potencial de futures líders, i la de sensibilització, que permet la incorporació en la societat i en la cultura de les organitzacions de la igualtat efectiva entre dones i homes”, afegeix.

En línia amb la formació, inculcar l’esport des d’edats primerenques, conscienciar a les famílies i desenvolupar programes potents d’educació i esport per a totes les edats ha estat una altra de les vies d’acció apuntades per les directives. Així mateix, promoure la igualtat d’oportunitats i oferir els llocs als més preparats és fonamental per a vendre un dels principals reptes que han trobat les entrevistades fins a arribar a la seva situació actual, la dificultat de destacar en un món tradicionalment d’homes.

“Ens van proposar un projecte per a liderar la Federació de Triatló i vaig fer un pas endavant fa més de 30 anys. Entretant vaig haver de formar-me per a afrontar-ho. Vaig fer 500 hores en un Màster de Gestió i Direcció Esportiva. Això va ser el suport definitiu. Avui, per fortuna, hi ha més eines i més facilitats”, va comentar Marisol Casado.