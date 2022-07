Forbes tria els millors fotoprotectores de 2022

La revista Forbes ha publicat un any més un exhaustiu estudi en el qual experts en dermatologia, farmàcia i pediatria han triat els millors protectors solars en cinc categories diferents: facial, facial amb color, facial amb tractament específic, corporal i pediàtric. Entre les marques triades, destaca especialment ISDIN, que lidera quatre de les cinc categories. També es troben en el rànquing de Forbes Avène, Heliocare i La Roche Posay.

Aquesta és la tercera edició d’aquest panell, que va néixer en l’estiu de 2020, “quan més emergència sanitària hi havia”, explica la mànager de projectes de Forbes, Cristina Romero. “Aquesta emergència sanitària i la influència que genera en el sector una marca com Forbes (som sabedors de l’abast i interès que generen les nostres llistes) van ser els dos elements que utilitzem per a parlar d’aquesta necessitat de la salut: la conscienciació i la prevenció de malalties, en aquest cas, dermatològiques”.

Per a elaborar el panell, Forbes ha comptat amb dermatòlegs, pediatres i farmacèutics (cinc per cada disciplina), als qui se’ls va preguntar pels millors fotoprotectores del mercat. “Es tracta d’una opinió, però en ser experts els exigim que l’opinió estigui subjecta a diversos paràmetres: experiència del professional i qualitat, eficàcia i invasió dels productes en qüestió. En funció d’això, són diverses marques les que s’han posat en primer pla”, comenta Romero.

La marca més destacada és ISDIN, que lidera quatre de les cinc categories analitzades. “Que ISDIN sigui una companyia líder en el mercat de la cosmètica farmacèutica, i s’hagi colat en les primeres posicions d’aquest estudi, no vol dir que la resta de marques siguin pitjors o menys vàlides per a protegir-nos del sol. Simplement és la que, a ulls dels experts, millor compleix les expectatives per a gaudir d’una bona salut dèrmica i combatre possibles afeccions”, indica Romero.

En la categoria de fotoprotector facial, el panell d’experts recomana, per aquest ordre, el Fotoprotector ISDIN Fusion Water SPF50, Fotoultra ISDIN Age Repair SPF50, Heliocare 360è Gel Oil free PSF 50, Fotoultra ISDIN Sport Prevent SPF50+ i La Roche Posay Anthelios UVMUNE400 50 Fluïu invisible.

Quant als fotoprotectores facials amb color, perfectes per a substituir el maquillatge a l’estiu i lluir un bonic to en el rostre, el més recomanat ha estat ISDIN Fotoprotector Fusion Water Color SPF50. Els altres protectors facials amb color que completen la llista són ISDIN Fotoultra Age Repair Color SPF50, Avène Solar Crema 50+ Color, Avène Solar EM Color SPF50+ i Heliocare Gelcream light.

Entre els fotoprotectores facials amb tractament per a pells amb necessitats específiques, destaca especialment ISDIN Eryfotona AK-NMSC Fluïu SPF100. Els altres productes recomanats són ISDIN Fotoultra Activi Unify Color SPF50+, Heliocare 360 Fl Pi CYU50+, Heliocare 360 MD AK Fluïu i ISDIN Fotoultra Solar Allergy SPF100.

Quant als fotoprotectores corporals, els experts s’inclinen per Avène Solar Esprai Pro PF50, el Fotoprotector ISDIN Transparent Esprai Wet Skin SPF50, el Fotoprotector ISDIN Hydrooil SPF30, el Fotoprotector ISDIN Hydrolotion SPF50 i La Roche Posay Anthelios XL 50+ Esprai.

Finalment, per a la pell més delicada dels nens, els fotoprotectores pediàtrics més recomanats pels especialistes són el Fotoprotector ISDIN Transparent Esprai Wet Skin Pediatrics SPF50, el Fotoprotector ISDIN Fusion Water Pediatrics SPF50, Avène Solar Esprai SPF50+ INF, Anthelios Derm Ped Wet Skin i el Fotoprotector ISDIN Lotion Esprai Pediatrics SPF50.

A més de tenir en compte l’eficàcia dels fotoprotectores, els professionals han valorat molt positivament també la textura i facilitat a l’hora d’aplicar els productes. Tal com assegura el farmacèutic Nacho Mir, de la farmàcia Mir de Barcelona “l’important per a nosaltres com a farmacèutics és ajudar a trobar un fotoprotector que s’adapti a les necessitats del client perquè compleixi i li ho apliqui cada dia”.