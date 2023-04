Forbes situa la Fundació Jiménez Díaz com hospital de referència a l’Estat

L’Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz és el principal hospital de referència a Espanya, segons Forbes. La revista ha fet pública aquesta setmana la llista amb els 25 centres sanitaris referents al país, on s’inclouen hospitals de diverses comunitats autònomes: Madrid, Catalunya, Andalusia, el País Valencià, el País Basc, Cantàbria i Navarra. Centres que fan que Espanya compti amb un dels sistemes sanitaris més reconeguts a escala mundial, ja que “destaquen per la seva qualitat assistencial i excel·lència en el servei que ofereixen als pacients”, va assenyalar Ignacio Quintana, director general de Forbes España, per a Atlas.

Per fer la llista, la revista del món dels negocis s’ha basat en els rànquings sanitaris en l’àmbit nacional i internacional, els premis i reconeixements rebuts i algunes de les fites aconseguides per aquests centres en els darrers anys. “Al número 1 apareix la Fundació Jiménez Díaz, que és un referent a nivell nacional i internacional, amb una història plena de fites i en l’ús de recerca tant en l’àmbit tecnològic com en l’àmbit científic”, indica Ignacio Quintana.

La capçalera també destaca del centre madrileny l’ús de la tecnologia d’avantguarda, com l’ús d’Intel·ligència Artificial per predir l’evolució dels pacients amb coronavirus durant la pandèmia de SARS-CoV-2. També valora els seus últims reconeixements, com l’EFQM Global Award, que va convertir la Fundació Jiménez Díaz al primer hospital del món a rebre el Premi a l’Excel·lència en Gestió de més prestigi internacional, el Top20 Gestió Hospitalària Global o el BIC al Millor Hospital de Complexitat Alta.

Després de la Fundació Jiménez Díaz, acaben de configurar el top5 els hospitals La Paz, el Clínic de Barcelona, el 12 d’Otubre i el Gregorio Marañón. La selecció dels 25 centres s’ha realitzat tenint en compte més de 700 centres públics i privats d’Espanya.