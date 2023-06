Forbes selecciona les millors cremes de sol de 2023

Forbes ha publicat el resultat del seu panell anual en el qual experts en dermatologia i farmàcia han triat els millors productes solars per a la protecció i la cura de la pell.

ISDIN ha estat reconegut com una de les millors opcions en foto-protecció, ja que lidera quatre de les cinc categories analitzades: facials, facials amb color, facials amb tractament específic, corporals i pediàtrics. Altres marques que apareixen en el panell són Avène, Heliocare o La Roche Posay.

L’elaboració del panell ha comptat amb un grup de farmacèutics i dermatòlegs que han aplicat els seus coneixements per a analitzar els millors foto-protectors del mercat. Amb una puntuació de l’1 al 5, els professionals han avaluat els diferents productes en funció de les seves característiques i beneficis per a la pell, obtenint així un rànquing de les millors opcions que hi ha actualment en el mercat.

El panell d’experts recomana com a millor fotoprotector facial sense color ni tractament Fusion Water Magic SPF50 de ISDIN. En segon lloc, el millor puntuat és FotoUltra Age Repair SPF50, també de ISDIN. En tercera posició se situa Gel Oil Free SPF 50+, de Heliocare, seguit de Anthelios UVMune 400 50 Fluïu Invisible de La Roche Posay i Emulsió 50+ de Avène Solar.

La categoria de fotoprotector facial amb color està encapçalada de nou per ISDIN amb Fusion Water Color SPF50, que destaca com “el foto-maquillaje perfecte” segons els farmacèutics de la Farmàcia Gómez-Ulla (Madrid). FotoUltra Age Repair Color SPF50, també d’ISDIN, obté la segona posició, seguit de Gelcream Light d’Heliocare. Completen la llista la Crema 50+ Color i l’Emulsió Color SPF50+, tots dos de Avène Solar.

Els productes de foto-protecció facial amb tractament recomanats pel panell són, per aquest ordre, Eryfotona AK-*NMSC Fluïu SPF100 (ISDIN), per “la seva eficàcia amb una fórmula minimalista” que “prevé l’aqueratosi actínica i altres formes de càncer cutani no melanoma”, segons Valeria Sánchez de la Farmàcia Tedín; FotoUltra Redness SPF50+ (ISDIN), per a pells sensibles o amb tendència a les rojors; FotoUltra Activi Unify Color SPF50+ (ISDIN), Heliocare 360 Pigment Solution Fluïu Protector i Heliocare 360 MD AK Fluïu.

Els experts han considerat que els millors fotoprotectores corporals són el Fotoprotector Avène Solar Esprai Pro SPF50, seguit de Transparent Esprai Wet Skin SPF50, Fusion Gel Sport SPF50 e HydroOil SPF30, els tres de ISDIN. La Roche Posay tanca la selecció amb Anthelios XL 50+ Esprai.

Finalment, en la categoria de foto-protecció pediàtrica, els professionals han triat com a millor producte el fotoprotector d’ISDIN Mineral Baby Pediatrics SPF50. La doctora Marta Garín, experta en pediatria, destaca d’aquest producte la seva composició “100% mineral, la qual cosa permet aplicar-ho des dels 3 mesos d’edat, i que protegeix des del mateix moment en què s’aplica”. Completen aquest rànquing Fusion Water Pediatrics SPF50 (ISDIN), Anthelios Dermo-*Pediatrics Wet Skin 50+ (La Roche Posay), Transparent Esprai Wet Skin Pediatrics SPF50 (ISDIN) i Esprai SPF50+ Infantil (Avène Solar).