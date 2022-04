Forbes situa LaLiga com la competició amb més potencial de revalorització

El panell d’experts de ‘Forbes’ ha analitzat les competicions esportives premium amb major potencial de revaloració sobre la base de sis criteris claus i ha conclòs que LaLiga és la competició amb major potencial i recorregut, per sobre d’altres com la Premier League, MLS, Fórmula 1 o ATP.

L’esport d’alta competició s’ha revelat com una de les indústries més atractives i rendibles per als inversors. Malgrat a l’impacte de la pandèmia també en aquest negoci, els fons d’inversió i els grans inversors privats han vist en les competicions esportives d’alt nivell un negoci rendible que mou milions d’aficionats tant en les competicions en directe com en els entorns digitals, la qual cosa es tradueix també i de manera directa en un moviment milionari a nivell financer.

La valoració de ‘Forbes’ coincideix amb la realitzada pel banc d’inversió Rothschild, que amb l’entrada de CVC en LaLiga va valorar la competició en més de 24.000 milions d’euros en el marc de l’operació, més del doble respecte als 11.500 milions en què va taxar al seu homòleg francès en una operació similar.

La Sèrie A, que va fracassar a buscar la unitat necessària de la majoria de clubs, es va taxar en 17.000 milions d’euros. Competicions com MotoGP i Fórmula 1, amb potencial per a créixer amb la introducció de més grans premis, van ser taxats en 1.800 milions i 4.400 milions, respectivament, pels seus accionistes.

Entre els aspectes analitzats pel Comitè d’Experts de ‘Forbes’ figuren el volum de negoci de cada campionat, la seva sostenibilitat econòmica, el model de governança, la presència en entorns digitals, l’atracció de capital i el seguiment a nivell internacional. Després d’aquesta anàlisi, LaLiga s’ha revelat com la competició i el valor més atractiu per als inversors pel seu ampli recorregut a nivell internacional, la solvència dels clubs que ho integren i la gran acceptació i seguiment del futbol com a disciplina esportiva a nivell global enfront d’altres modalitats.

Precisament l’èxit del futbol, amb més de mil milions de fans al voltant del món, és un dels factors que expliquen que LaLiga superi en potencial de revaloració a competicions com l’NFL, NBA, MLB, NHL o MLS. Només en nombre de seguidors el futbol supera en un 20% al bàsquet i en un 40% al tennis i als esports de motor, segons dades de l’última edició de Nielsen Fan Insights de 2021.

Però hi ha altres aspectes clau a l’hora de calcular el valor d’una competició i el seu potencial futur, i la presència internacional és un dels més determinants i que han contribuït a erigir a LaLiga en la primera posició d’aquest rànquing. De fet, el pla d’internacionalització de la competició espanyola és un dels eixos principals de LaLiga Impuls i als quals es destinarà bona part dels fons injectats per CVC per a portar a aquesta competició a la seva màxima esplendor.

L’entrada de CVC en LaLiga amb 1.994 milions d’euros ha suposat també un revulsiu que millora el seu potencial de revaloració en tant implica finançament directe als clubs per a escometre projectes a mitjà i llarg termini com la modernització d’estadis, ciutats esportives i digitalització dels clubs, entre altres grans projectes per als quals fins avui tenien limitada la seva capacitat d’accés a finançament.

Com assenyala ‘Forbes’, l’entrada de CVC podria equiparar-se per la seva rellevància al ‘momentum’ que els clubs de Bundesliga i la Lligui-1 francesa van tenir amb el Mundial de 2006 i la Uefa Euro de 2018 quan van rebre una inversió públic-privada de 1.401 milions i 1.640 milions d’euros, respectivament.