Forbes identifica a les 50 signatures d’assessorament més influents del Corporate Spain

Forbes ha presentat el seu primer rànquing ‘Top 50 Advisory del Corporate Spain’ a Espanya, una classificació que reuneix les principals signatures que assessoren i influeixen en la presa de decisions estratègiques del món empresarial espanyol. El llistat ofereix una visió transversal de l’ecosistema de poder consultor en el Corporate Spain, abastant des de la banca d’inversió i la consultoria estratègica fins a la comunicació corporativa, els assumptes públics i la intel·ligència competitiva.
En la categoria de banca d’inversió, Forbes destaca a Arcà Partners, AZ Capital, Alantra, Lazard i Evercore, cinc de les signatures que més operacions corporatives lideren en el mercat espanyol. Entre les grans consultores i Big Four, la publicació inclou a Deloitte, PwC, EY, KPMG, McKinsey & Company, Accenture i Capgemini, protagonistes de l’assessorament estratègic i la transformació digital de grans corporacions.
En l’àmbit jurídic, figuren Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez, Pérez-Llorca, Clifford Chance, Baker McKenzie, i Linklaters, els despatxos que concentren la major part de l’assessorament legal a empreses de l’IBEX 35.
El bloc de headhunters està encapçalat per Seeliger & Conde, Spencer Stuart, Russell Reynolds Associates i Heidrick & Struggles, signatures clau en la cerca de talent executiu i la composició de consells d’administració.
En assumptes públics i lobby, Forbes reconeix a Accent Public Affairs, Vinces Consulting, Rud Pedersen España, que actuen com a enllaç entre les empreses, els reguladors i les institucions locals, autonòmiques, nacionals i europees.
En la categoria de comunicació corporativa i financera, la llista incorpora a Atrevia, Estudi de Comunicació, Kreab, LLYC, Tinkle, consultores de referència en reputació, gestió de crisi, M&A i relacions amb inversors.
L’apartat d’intel·ligència corporativa i anàlisi de riscos inclou a Kroll, Intelligence Bureau i Marco & Co., especialitzades en compliance, verificació reputacional i gestió d’informació competitiva i estratègica.
En el segment de litigació i penal econòmic, la llista reconeix a Cristóbal Martell, Álvaro Remón, José Antonio Choclán, Igancio Ayala, i José Ángel González Franco, despatxos amb sòlida presència en casos corporatius i d’alts directes i consellers d’alta complexitat.
Finalment, el bloc de think tanks i fundacions empresarials està format pel Real Institut Elcano, Fundació Ortega-Marañón, Fundació Cotec per a la Innovació, Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada i Fundació Hermes, que aporten anàlisi estratègica i influència intel·lectual en la definició de polítiques públiques i econòmiques.
Un mapa transversal de l’assessorament empresarial de primer nivell a Espanya
La classificació de Forbes traça una radiografia completa del poder consultor en l’entorn corporatiu espanyol, on conflueixen consultors financers, jurídics, reputacionals i de política pública.
La presència conjunta de bancs d’inversió, bufets, consultores, headhunter, investigadors i consultores de comunicació evidencia que la presa de decisions empresarials s’ha tornat més multidisciplinària, molt especialista i basat en la confiança. Aquestes són les cinquanta signatures seleccionades conformen el nucli d’assessorament que impulsa les grans operacions, reestructuracions, processos d’internacionalització i estratègies reputacionals del país.
