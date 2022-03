Forbes Espanya publica una llista dels 30 joves menors de 30 més brillants

Un any més, Forbes España ha publicat la llista ‘30 under 30’, amb els 30 joves espanyols menors de 30 anys amb més talent. La prestigiosa publicació destaca la trajectòria i èxit de diferents joves que “són ja líders, professionals influents en molt diversos sectors productius, des de la tecnologia, la cultura o la sostenibilitat fins a l’emprenedoria social. Són brillants”.

En aquesta publicació, Forbes España ha recollit diversos perfils que es converteixen en referents per a les generacions que venen darrere, però també per a les que els precedeixen, des d’emprenedors, cantants, actrius, fins a esportistes d’elit.

Entre els joves que han fet créixer de manera exponencial les companyies que han fundat o que dirigeixen, destaquen els noms de Nuria Pastor, Pep Gómez i Aleix Puig.

Nuria Pastor, amb 28 anys, és fundadora i CEO de HumanITCare, plataforma de telemedicina per a pacients crònics i amb malalties infeccioses basada en la intel·ligència artificial, que permet millorar el seguiment mèdic, optimitzar els serveis de salut que es presten a la ciutadania 24 hores al dia, evitar desplaçaments innecessaris i reduir els costos de l’atenció sanitària fins a un 40%, entre altres beneficis. Ja s’utilitza en hospitals capdavanters de diversos països i ha resultat guanyador en l’última edició del 4yearsFromNow, dins del Mobile World Congress, a Barcelona.

Per part seva, Pep Gómez, amb tan sols 29 anys, ha fundat empreses d’èxit com Fever i Reby. Als 19 anys, va fundar Fever, la plataforma líder a nivell mundial de descobriment d’alternatives d’oci en les diferents ciutats, depenent dels interessos de l’usuari, la valoració del qual ha aconseguit en 2022 els 1.000 milions de dòlars, gràcies a una ronda d’inversió finançada per Goldman Sachs. Amb aquesta operació, Pep Gómez es convertia en l’emprenedor espanyol més jove a fundar una startup ‘unicorn’. També és fundador i president de Reby, startup que va llançar en 2018 i que es dedica a dissenyar vehicles elèctrics per a ús compartit.

El top 3 d’emprenedors el completa Aleix Puig, de 29 anys, guanyador de MasterChef i cofundador de Vici, un restaurant ‘cloud’ dedicat, en exclusiva, a les hamburgueses. Un model de negoci pel qual el cuiner ja factura al voltant de quatre milions d’euros després del seu primer any de vida, aconseguint una mescla perfecta entre l’equip, el producte i el màrqueting. A la fi de 2021 inauguraven dos locals més a Barcelona, als quals sumaven altres dos a l’inici de l’any, a Madrid.

En la llista dels ‘30 under 30’ s’inclouen també figures reconegudes del panorama musical com Rosalía, així com el polifacètic ‘streamer’ i ‘youtuber’ Ibai Llanos. En el terreny esportiu, destaca la futbolista del FC Barcelona, Alèxia Putellas, que s’ha convertit en la primera dona espanyola a aconseguir la Pilota d’Or.