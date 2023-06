Forbes destaca CUNEF Universidad i la IE University com les millors universitats espanyoles

La formació universitària a Espanya està desenvolupant nous models de formació per a facilitar l’accés al mercat laboral dels estudiants, impulsant les capacitats digitals, d’emprenedoria i innovació. Les universitats privades han pres especial rellevància en els últims anys en aquest procés amb CUNEF Universitat, IE University i la Universitat Alfons X el Savi (UAX) al capdavant, segons l’últim rànquing d’universitats privades líders publicat per la revista Forbes.

Per a realitzar la selecció de les 10 universitats privades líders d’España Forbes ha tingut en compte els 36 centres privats que existeixen al nostre país, ha analitzat els principals rànquings d’excel·lència educativa en l’àmbit nacional i internacional i ha triat les universitats que despunten per la seva oferta acadèmica, la qualitat dels seus docents, el seu vincle amb el món empresarial o el seu enfocament investigador.

Les tres més destacades són: CUNEF Universitat, especialitzada en formació en banca i finances, aquesta universitat ha actualitzat la seva oferta amb noves titulacions en Matemàtiques, Enginyeria Informàtica i Economia Digital. La seva seu està situada en ple cor universitari de Madrid, en Ciutat Universitària, on els alumnes gaudeixen d’aules i espais flexibles equipats amb l’última tecnologia docent. CUNEF Universitat ha creat un ecosistema on pedagogia, tecnologia i entorn fomenten l’aprenentatge actiu.

En segon lloc apareix en la llista IE University, especialitzada en la formació en àmbits de gestió de negoci i talent, aquesta universitat és de les més reconegudes en l’àmbit internacional per la seva qualitat i per la innovació en els models educatius que aplica a les seves titulacions. A Madrid, IE University ocupa una de les quatre torres del districte financer de la ciutat. Amb 180 metres d’altura, aquesta seu posa a la disposició dels alumnes espais esportius, zones verdes, auditoris i més de 60 aules.

La tercera és Universitat Alfons X el Savi (UAX). Reconeguda per la seva excel·lència educativa en els principals rànquings internacionals, aquesta universitat ha impulsat nous models de formació pegats a la realitat del mercat laboral. És el cas de l’oferta formativa de Business & Tech, que inclou certificacions tecnològiques actuals que completen la formació dels alumnes. El seu campus de Villanueva, de disseny americà, té 100 hectàrees de zones verdes i amplis espais oberts en els quals, a més d’aules, laboratoris de recerca i de simulació, instal·lacions esportives i residències universitàries, es troben instal·lacions d’última generació com l’hospital virtual de simulació més gran d’Europa de 2.000 m², que recrea les instal·lacions i circuits d’un entorn hospitalari real gràcies a eines de simulació; o l’hospital clínic veterinari de 7.000 m² on es dona suport a la docència i s’atén més de 9.000 pacients cada any.

La Universitat de Navarra, la Universitat Pontifícia Cometes, la Universitat Deusto, la Universitat Europea, la Universitat Ramón Llull, la Universitat Sant Pau CEU i ESIC University, completen el rànquing de les 10 universitats privades líders d’Espanya elaborat per Forbes.

Tots els centres destacats per Forbes compten amb una oferta de titulacions de grau i doble grau diversificada i actualitzada; unes instal·lacions d’avantguarda equipades amb tecnologia avançada, on els alumnes completen la seva formació i coneixements; i uns models formatius que impulsen el caràcter innovador i emprenedor dels alumnes.