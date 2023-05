Food Delivery Brands inicia nova etapa després de reestructurar el deute

Food Delivery Brands, grup que gestiona les marques Telepizza i Pizza Hut a Espanya, obre una nova etapa amb els seus comptes sanejats després de concloure el procés de reestructuració financera i ratificar la renegociació de la seva aliança amb Yum!, cosa que li permetrà centrar-se a impulsar el negoci als seus mercats clau. La companyia, que ha arribat a un acord amb accionistes i creditors per signar la seva reestructuració financera, capitalitzarà aproximadament el 50% del deute, que es veurà reduït en prop de 240 milions d’euros, i els bonistes prendran el control després de diluir-se el seu accionariat actual.

A l’acord assolit en relació amb el procés de reestructuració financera se suma a l’assolit amb Yum! a finals de març per redefinir els termes de la seva aliança estratègica. L’acord, ratificat per les dues parts, estableix la devolució ordenada durant aquest any a Yum! de la gestió dels mercats de Pizza Hut a Latam, amb l’excepció de Mèxic, Xile, Colòmbia i l’Equador. La sortida d’aquests mercats tindrà, a més, un impacte directe a la liquiditat de la companyia en reduir les obligacions d’inversió.

Així, Food Delivery Brands se centrarà a partir d’ara en la gestió de les seves botigues Telepizza, Pizza Hut, Jeno’s i Apache, a Espanya, Portugal, Xile, Irlanda, Andorra i Gibraltar, alhora que explorarà juntament amb Yum! alternatives per a l’expansió de la marca Pizza Hut a Mèxic, Colòmbia i l’Equador.

L’equip liderat per Jacobo Caller, que està al capdavant de la companyia com a CEO, obre una nova etapa per al grup líder a Espanya en pizza que estarà marcada també per un canvi a l’accionariat, després de diluir-se l’actual totalment i prendre’ls bonistes el control de la companyia. Així, les actuals forquilles del deute sènior de la companyia, entre les quals hi ha Oak Hill Advisors, L.P., Blantyre Capital Limited, H.I.G Capital, LL., Fortress Investment Group LLC i TREO AM es convertiran en accionistes majoritaris.

Els futurs accionistes ja han demostrat el seu compromís i confiança en el negoci amb l’aportació de nous fons per valor de 31 milions d’euros per garantir la liquiditat del grup mentre es formalitzen tots els requisits legals. Aquesta quantitat, a més, podria ser ampliada fins a prop dels 60 milions en finalitzar el procés. A aquesta xifra se sumarà també una injecció dels accionistes actuals per valor d’11 milions una vegada obtinguda l’aprovació judicial corresponent al procés.