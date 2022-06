Fons per la Sostenibilitat del Sistema Elèctric baixa la factura elèctrica

El projecte de Llei pel qual es crea el Fons per la Sostenibilitat del Sistema Elèctric (Fnsse) que va aprovar el Consell de Ministres i ara es tramita en el Congrés dels Diputats pot implicar una rebaixa en la factura de la llum però també un encariment dels principals usos energètics no elèctrics a Espanya.

Una anàlisi de l’impacte que tindrà en els consumidors realitzat per Sedigas conclou que la mesura afectaria principalment les zones més despoblades i als consumidors més vulnerables. A més, l’Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola ha advertit de l’impacte negatiu que tindrà la indústria nacional si no es modifica el projecte de llei.

Aquestes anàlisis apunta que la reforma pot baixar el preu de la llum, però generarà una pujada dels carburants i de la factura de gas tant a ciutadans com a empreses. D’aquesta manera, el Fnsse actuaria, segons aquestes anàlisis, com un nou impost tant a carburants com al gas natural, la qual cosa implica una transferència de rendes dels consumidors elèctrics als ciutadans, agricultors, taxistes i empresaris que utilitzen carburants o usen gas natural en la seva producció.

El fons beneficiaria a consumidors domèstics elèctrics i perjudicaria els consumidors de gas i a tots pel gasoil i gasolina, ja que el cost suposarà uns 7,5 cèntims d’euros per litre de combustible. Si això fos així resultaria una contradicció que el Govern estigui preparant una pròrroga del descompte de 20 cèntims en el litre de carburant perquè alhora carregaria les gasolines amb 7 cèntims de ‘impost’ extra.

A més, l’aplicació del Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric crearà una desigualtat territorial, segons l’anàlisi de Sedigas. Alguns partits i territoris denuncien que la nova llei suposarà una transferència de rendes des de les comunitats i províncies de l’interior d’Espanya a les zones de costa, de sol i platja, i les illes. És a dir, que els clients de zones més fredes, de l’interior de la península, com per exemple Terol o Sòria, pagaran la factura de la reforma energètica per ser territoris amb més consum de gas i carburants, que són les energies que augmentaran el seu preu perquè es rebaixi el de la llum. L’anàlisi adverteix que aquest trasllat de costos entre sectors provocaria una redistribució de rendes a favor dels consumidors majoritàriament elèctrics (urbans, de zona temperada i de classe mitjana-alta) en contra de la resta de la societat.

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) dependent del Ministeri per a la transició Ecològica, que ha participat en el procés d’elaboració d’aquesta reforma, realitza en un dels seus últims informes una comparativa del consum de gas al país prenent com a zones principals la de l’atlàntic-nord, la mediterrània i la continental. Les dades conclouen que el consum mitjà de gas en la franja del cantàbric és de 7.143 kWh de mitjana per llar, a l’Espanya interior aconsegueix els 10.511 kWh per llar i en la mediterrània i les illes es queda en 6.233 kWh.

Les províncies de l’interior, les més fredes, consumeixen un 68% de mitjana més de gas que les de costa i les illes. Sobre la base d’aquestes dades, el Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric que, segons la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, “permetrà reduir almenys un 13% en la factura de la llum dels consumidors elèctrics”, podria penalitzar als territoris que més gas i combustibles consumeixen.