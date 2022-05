Fond-ICO Next Tech, Iberdrola i Nortia s’alien per la transició energètica

La Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i l’ICO, a través de Fond-ICO Next Tech; Iberdrola a través del seu programa de start-ups Perseo; i Nortia Capital, el hòlding d’inversions de Manuel Lao, s’han aliat amb Seaya Ventures, fundada per Beatriz González, per a llançar Andrómeda. Es tracta del primer gran fons tecnològic d’Espanya per a accelerar la transició energètica i la sostenibilitat.

Així ho va anunciar avui Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, durant la seva intervenció en les jornades del Cercle d’Economia a Barcelona.

El fons, que té una grandària de 300 milions d’euros, invertirà en scaleups tecnològiques europees relacionades amb la sostenibilitat, la transició energètica, l’electrificació de l’economia, i altres àrees com a agricultura sostenible i economia circular.

El Fond-ICO Next Tech participarà en Andromeda amb fins a 100 milions d’euros. La vicepresidenta primera va assenyalar que amb aquesta “ja són dues les operacions del Fons Next Tech en menys de sis mesos, consolidant aquesta iniciativa com la gran palanca de creixement de les scaleups tecnològiques amb una base transformadora del país”.

Per part seva, el president del Grup ICO, José Carlos García de Quevedo, va destacar que la “inversió de Fond-ICO Next Tech en el fons Andrómeda potenciarà el desenvolupament de projectes que contribueixen a dinamitzar la doble transició, digital i verda, del teixit productiu per a afermar la recuperació i el creixement sostenible”.

Es tracta del primer gran fons tecnològic de venture capital que contempla objectius concrets en sostenibilitat en línia amb l’article 9 del Reglament de la Unió Europea, comptant amb clars i mesurables criteris ambientals, de sostenibilitat i governança, ESG per les seves sigles en anglès.

La directora general de Nortia Capital, Ana Forner, va manifestar que en “Nortia Capital tenim un ferm compromís amb l’emprenedoria i la sostenibilitat. La voluntat de Manuel Lao és invertir en projectes que compleixin aquests requisits. Formar part d’un projecte pioner com Andrómeda ens permet fer costat a empreses espanyoles per a situar-se a l’avantguarda en tecnologia i sostenibilitat”.

Per part seva, Diego Díaz Pilas, director del programa de start-ups Perseo d’Iberdrola, va comentar: “És un projecte que permetrà que a Espanya creixin els líders tecnològics del futur, assegurant que estiguem a l’avantguarda de les tecnologies més sostenibles. Andrómeda complementa l’activitat que des de fa més de 15 anys desenvolupem a través de Perseo per a fer costat als millors emprenedors i start-ups que accelerin la transició cap a un model energètic sostenible”.

La fundadora de Seaya, Beatriz González, va assegurar sobre aquesta aliança que “estem molt orgullosos i agraïts de poder comptar amb el suport de Nortia, Iberdrola i Fond-ICO Next Tech en aquest fons que serà pioner en el sud d’Europa. La innovació i la tecnologia són les claus per a aconseguir un desenvolupament més sostenible. Des de Seaya Andromeda volem fer costat als fundadors que vulguin liderar aquesta aposta de futur”.