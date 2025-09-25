Fluidra Ventures inverteix en Hotta per a accelerar l’escalfament eficient de piscines

Fluidra, companyia d’equipament i solucions connectades en el sector de la piscina i del wellness, ha anunciat una inversió estratègica en Hotta, una start-up ‘climate-tech’ de ràpid creixement que ofereix sistemes ‘plug-and-play’ de recuperació de calor alimentats per les operacions del centre de dades. A través de Fluidra Ventures, el seu fons de capital de risc corporatiu, la companyia va indicar que reforça així el seu compromís amb la sostenibilitat i incrementa el seu porfolio de serveis digitals per a piscines comercials.
Hotta opera amb una infraestructura única: unitats modulars de centres de dades que serveixen a un doble propòsit: d’una banda, processen càrregues de treball digitals i, per un altre, i al mateix temps, generen energia tèrmica. Aquestes unitats se situen en les instal·lacions del client o prop d’elles, i es connecten directament als sistemes d’escalfament d’aigua de la piscina. D’aquesta manera, els operadors de piscines comercials tan sols utilitzen Hotta com farien amb un escalfador tradicional: sense inversió inicial, amb menors costos energètics i sense cap complexitat afegida.
La companyia va assenyalar que la calefacció suposa una de les majors despeses energètiques de les piscines comercials, ja que sovint arriba a consumir fins al 30% de l’energia de les instal·lacions. La solució de Hotta permet als operadors reduir els costos de calefacció fins a un 70%, alhora que elimina la càrrega de capital que suposa comprar o instal·lar nous equips de calefacció.
Hotta posseeix i opera la infraestructura, i gestiona tant el subministrament tèrmic com les operacions informàtiques. Els operadors de piscines només paguen per la calor que utilitzen, i són capaces de transformar la calor residual en energia utilitzable, de baix cost i amb baixes emissions de carboni.
“Amb aquesta inversió, Fluidra continua reforçant el seu compromís amb la sostenibilitat i amb la nostra visió d’experiències aquàtiques energèticament eficients i sostenibles”, va explicar David Tapias, director d’innovació de Fluidra. “El model d’infraestructura com a servei de Hotta s’alinea amb les necessitats dels operadors de piscines comercials que busquen reduir costos, complir amb els objectius de carboni i evitar interrupcions operatives”.
Hotta s’uneix a Lynxight (seguretat de piscines impulsada per IA) i Datapool (una eina de bessó digital que permet monitorar, analitzar i optimitzar en temps real el rendiment energètic, hídric i operatiu) en el creixent ecosistema de serveis digitals de Fluidra per a piscines comercials, la qual cosa reforça el lideratge de Fluidra en operacions de piscines connectades i sostenibles.
Segons van indicar, encara que la solució de Hotta no és específica per a piscines, la seva capacitat per a subministrar energia tèrmica predictible i a demanda la fa especialment rellevant per a piscines municipals, d’hostaleria i de wellness que busquen descarbonitzar les seves operacions. A més, també admet múltiples aplicacions de calefacció (aigua de piscina, dutxes, climatització, zones de spa) oferint una flexibilitat i zero emissions en el punt d’ús.