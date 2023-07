Fluidra assoleix unes vendes de 1.186 milions a la primera meitat de l’any

Fluidra, especialitzada en equipament i solucions connectades del sector de piscina i wellness, va assolir unes vendes de 1.186 milions d’euros la primera meitat de l’any, un 18% menys que l’any anterior.

La companyia va indicar que això està dins del rang previst en un mercat en procés de normalització i amb un entorn macroeconòmic complicat després d’anys de fort creixement.

L’Ebitda va pujar a 288 milions d’euros, que representa un marge lleugerament inferior al del període comparable de l’any anterior i va reflectir l’efecte d’unes vendes més baixes malgrat la recuperació del marge brut. Les iniciatives de reestructuració i de control de costos, que formen part del Programa de Simplificació, van contribuir de manera positiva a mitigar la inflació de costos.

El Benefici de Caja Neto va assolir els 151 milions d’euros pel menor exercici operatiu mentre que el benefici net es va situar en 104 milions d’euros.

Fluidra continua desenvolupant la plataforma líder en l’àmbit global. Al juliol, va completar l’adquisició de Meranus, una de les companyies líders a Alemanya, amb la qual consolidarà la seva posició de número u al tercer mercat més gran d’Europa.

Si bé l’entorn macroeconòmic continua sent incert, la companyia ha acotat el seu guidance per al 2023, esperant unes vendes entre 2,0 i 2,1 mil milions d’euros, un Ebitda entre 410 i 450 milions d’euros i un Benefici de Caixa Net per acció entre 0,95 i 1,15 euros per acció. Amb vista a la segona meitat de l’any, les comparacions són més fàcils, especialment el quart trimestre.

Per zones geogràfiques, els ingressos d’Amèrica del Nord van disminuir gairebé un 20% a la primera meitat de l’any; els del sud d’Europa un 14%; i els de la resta del món, un 9%. Les vendes a Europa central i del nord van disminuir un 28%.

Per unitats de negoci, Piscina Comercial continua creixent amb un augment del 4% en les vendes el primer semestre recolzat en la recuperació del turisme, mentre que Piscina Residencial va baixar un 21%.

PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓ

El Programa de Simplificació de costos de Fluidra crearà valor a llarg termini i millorarà la resiliència de la companyia, segons va assenyalar la companyia.

El programa està centrat en la millora dels marges i la reducció dels costos fixos i s’espera que generi una millora de l’Ebitda de 100 milions d’euros els propers tres anys. Fins ara, s’estan implementant més de 350 iniciatives que es preveu que generin uns 29 milions d’euros d’estalvi aquest any, prop de l’objectiu d’aconseguir un terç dels estalvis del programa el 2023.

Eloi Planes, president executiu de Fluidra, va manifestar que han aconseguit “uns bons resultats a la primera meitat en un entorn complicat. Però encara més important, seguim enfortint el negoci per al llarg termini. El nostre Programa de Simplificació avança a bon ritme i continuem reforçant el nostre lideratge global. Tot i que la macro continua sent incerta, confiem en l’atractiu del nostre sector i la nostra capacitat per crear valor”.

“Estem ben posicionats per continuar liderant el mercat de la piscina i wellness amb el nostre ampli catàleg de productes i presència global, el nostre elevat nivell de qualitat i servei, el nostre lideratge en piscina connectada i sostenible i el nostre Programa de Simplificació per transformar Fluidra, millorar els nostres marges i convertir-nos en una organització més eficient”, va afegir.