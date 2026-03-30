Fluidra accelera el seu full de ruta cap a la neutralitat en carboni el 2027

luidra ha tancat el 2025 amb avenços significatius en la seva estratègia de sostenibilitat, complint amb els objectius definits i, a més, reforça el seu full de ruta el 2026 cap a la neutralitat en carboni per al 2027. La companyia ha progressat en els seus tres pilars ESG-, mediambiental, social i de governança-, en un entorn més exigent.
En l’àmbit de l’acció climàtica, Fluidra ha avançat en el compromís cap a la neutralitat en carboni durant el passat exercici, accelerant la reducció d’emissions. Així, el 2025, l’ús d’electricitat renovable va assolir el 93%, davant del 89% registrat el 2024, i les emissions d’Abast 1 i 2 es van reduir un 70% respecte al 2021. Així mateix, la companyia va millorar un 5% la seva eficiència energètica. Aquests èxits es deuen a iniciatives com l’electrificació de flota, instal·lació de panells solars, optimització energètica o la utilització de biocombustibles.
A més, la companyia va mantenir una evolució positiva en els principals índexs de sostenibilitat: va obtenir una puntuació de 77 a S&P, una qualificació B a CDP Climate i CDP Water, i un rating AA a MSCI. Paral·lelament, l’índex global de satisfacció de clients (NPS) es va situar en 54 punts.
En matèria de protecció de l’aigua, Fluidra va avançar en la seva estratègia water positive 2030 amb projectes orientats a millorar l’eficiència hídrica i impulsant solucions basades a la natura. La intensitat hídrica es va reduir fins als 112 m³ per cada mil euros de vendes, davant dels 124 m³/k€ registrats el 2024, fet que suposa una millora del 10%. A més, es van fer les primeres inversions en projectes locals a Espanya i Brasil destinats a enfortir la resiliència hídrica ia promoure una gestió responsable dels recursos naturals.
Objectius
De cara al 2026, Fluidra ha fixat metes que acceleren de forma directa el seu full de ruta cap a la neutralitat en carboni. La companyia preveu assolir un 96% d’electricitat renovable, reduir un 90% les emissions d’Abast 1 i 2 respecte al 2021 i certificar sis noves plantes amb la ISO 14001.
A tot això s’hi afegeix l’objectiu d’incrementar fins al 60% el pes en vendes dels productes classificats d’acord amb el marc intern de sostenibilitat, continuar reduint la intensitat hídrica i elevar el nivell d’exigència en matèria social i de governança. En aquest àmbit, la companyia també s’ha marcat com a meta millorar-ne un 3% la seva eficiència hídrica i compensar fins a un 20% de la seva empremta d’aigua a través de projectes en conques hidrogràfiques locals.
Fluidra ha publicat el seu Informe Integrat 2025, on recull de forma detallada el seu exercici econòmic, social i mediambiental, així com aquests avenços en els seus compromisos i el seu full de ruta cap a la neutralitat en carboni.