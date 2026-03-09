Fetico reforça la seva presència europea al fòrum on es decideix el futur del treball a la UE

La Confederació Sindical Independent Fetico ha participat en el Fòrum Europeu d’Ocupació i Afers Socials 2026 celebrat a Brussel·les. Segons ha indicat, la presència de l’executiva del sindicat “en aquesta trobada de referència continental confirma el seu posicionament com una organització amb vocació i projecció europea, capaç de traslladar als grans fòrums internacionals la veu dels més de 88.000 treballadors i treballadores que representa a Espanya”.
La trobada, organitzada per la Comissió Europea, va reunir la setmana passada representants institucionals, econòmics i de la societat civil per debatre sobre els reptes del mercat de treball i establir les línies estratègiques de l’Agenda Social Europea per als pròxims anys. El lema impulsat per la Comissió per al 2026, i eix central de la trobada, va ser ‘Un mercat únic per a les persones’, amb l’objectiu de situar els ciutadans al centre de les decisions polítiques i econòmiques, i corregir la percepció que el mercat únic beneficia, exclusivament, les empreses.
Per al secretari general de Fetico, Antonio Pérez Rodríguez, la visió que trasllada la Comissió Europea sobre el mercat de treball i la protecció de les persones treballadores “està en total consonància amb el model de sindicalisme modern que promovem. A Europa hem comprovat que la preocupació real és avançar en drets des dels acords i des de la sostenibilitat, lluny de la nostra confrontació. Com un dels principals sindicats independents del nostre país, portarem aquest missatge a cada taula de negociació perquè estem convençuts que és possible generar benestar per a les persones sense comprometre la sostenibilitat de l’economia”.
El missatge traslladat per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i pel conjunt dels representants presents, es va centrar a destacar que el desenvolupament econòmic i els drets socials han d’avançar de la mà com dues cares d’una mateixa moneda. Per aconseguir aquest equilibri, la Comissió centrarà la seva agenda en tres prioritats estratègiques durant els pròxims mesos.
La primera d’aquestes prioritats és la culminació d’un mercat únic, que elimina les barreres de mobilitat empresarial i de treballadors entre els països europeus. La segona prioritat és la inversió en capacitats i ocupació de qualitat, amb una atenció especial a l’adaptació d’empreses i treballadors a la intel·ligència artificial, i al reforçament del diàleg social com a instrument per anticipar els canvis del mercat laboral. La tercera, i més nova, és la crisi de l’habitatge, que la Comissió aborda per primera vegada com una prioritat de primer nivell, amb mesures com un Pla Europeu d’Habitatge Assequible que permeti orientar fons europeus cap a la construcció i la rehabilitació d’habitatge.
Fetico va assenyalar que comparteix plenament l’enfocament de la Comissió Europea i demostra que “Europa continua sent l’espai del món on els drets laborals estan més desenvolupats i protegits, però això no és motiu de complaença sinó de responsabilitat: cal continuar treballant per millorar-los i adaptar-los als nous desafiaments”, ha afegit Pérez.
Segons va indicar, la participació de Fetico al Fòrum Europeu d’Ocupació i Afers Socials és coherent amb el model sindical que representa l’organització, que es basa en un exercici independent, modern i compromès amb el diàleg social com a eina real de transformació. Ser a Brussel·les quan es debaten les grans decisions no és un gest simbòlic; és la millor manera de garantir que la perspectiva dels treballadors espanyols sigui present on es construeix el futur del treball a Europa.