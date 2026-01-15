Fetico guanya les eleccions al centre logístic d’Amazon a Sabadell

La Confederació Sindical Independent Fetico ha aconseguit la victòria en les eleccions sindicals celebrades en el centre logístic BCN8 d’Amazon a Sabadell (Barcelona). Es tracta d’una de les instal·lacions estratègiques de la multinacional a Espanya, operativa des de 2019 i amb una plantilla superior a les 650 persones.
Fetico ha obtingut el suport majoritari de la plantilla amb 202 vots, la qual cosa li atorga una representació de vuit delegats, un més que la següent força, Comissions Obreres (CCOO), que n’ha aconseguit set. Per part seva, les plataformes independents han aconseguit dos representants.
Amb aquest resultat, el sindicat aferma el seu posicionament dins de la companyia. Aquesta victòria a Catalunya situa a Fetico com la tercera força sindical en la divisió Amazon Road España, aconseguint ja un 11% de la representativitat total.
Per al secretari general de Fetico, Antonio Pérez, aquest resultat en el centre logístic d’Amazon “és una evidència clara del treball que fem per millorar les condicions dels treballadors. Allunyats de polèmiques polítiques o de propostes inassolibles, en Fetico som capaces d’aconseguir i consolidar drets i beneficis efectius. Creiem en el diàleg i en la negociació, i això ho referenden els treballadors amb els seus vots”.
BCN8 d’Amazon és un dels set centres logístics que té la companyia a Catalunya, ocupa 28.000 metres quadrats i destaca pel seu alt nivell de robotització. En 2025 Fetico va guanyar les eleccions i va aconseguir el màxim de representativitat (vuit delegats) en el centre Amazon DQL2, situat a Valladolid, que concentra més de 250 treballadors.
Actualment, Amazon compta amb 40 centres logístics a Espanya i ocupa més de 28.000 persones. En aquest context, Antonio Pérez destaca que “Fetico gana any rere any major pes en el sector logístic, aportant el nostre model de sindicalisme modern: duro amb els problemes, però constructiu en l’entorn laboral”.