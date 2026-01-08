Fetico aconsegueix 2.328 delegats sindicals en 2025 i creix gairebé un 23% en representants

La Confederació Sindical Independent Fetico va tancar l’exercici 2025 amb 2.328 delegats sindicals, la qual cosa suposa un increment del 22,7% respecte als representants obtinguts en 2024, consolidant així el seu protagonisme en el panorama laboral espanyol amb un model basat en el diàleg i la independència.
Segons va informar aquest dimarts el sindicat, aquest creixement es va reflectir en la participació de l’organització en 917 processos electorals, un 21% més que l’any anterior, amb l’entrada en 525 noves empreses, la qual cosa va evidenciar una forta capil·laritat i capacitat de penetració en sectors on no tenia presència prèvia.
L’expansió es va sustentar en una sòlida base social que va aconseguir els 88.000 afiliats, després d’incorporar a més de 22.000 noves persones durant 2025. Aquest volum d’afiliació garanteix al sindicat una total independència econòmica i política, permetent que la presa de decisions respongui exclusivament als interessos de les plantilles.
Fetico va enfortir el seu perfil femení, amb un 66% d’afiliades, un col·lectiu que veu en aquest model un aliat per a avançar en drets laborals i socials. L’organització va aconseguir així consolidar la seva representació amb 2.328 delegats sindicals durant l’any, reforçant la seva presència multisectorial en el teixit empresarial espanyol.
SINDICALISME PROFESSIONAL
El secretari general de Fetico, Antonio Pérez, va subratllar que aquest 2025 “ha reflectit la necessitat que tenen treballadors i empreses d’una representació sindical professional”. Va agregar que “les plantilles demanden sindicalistes que solucionin els seus problemes de manera ràpida i eficaç. El diàleg és el nostre ADN i els resultats demostren que és el camí correcte”.
Durant 2025, l’organització va ser actor clau en taules de negociació d’alt impacte nacional. Entre les fites van destacar la signatura del Conveni Col·lectiu i ERE de Telefónica, la reducció de jornada a 1.700 hores en Orange, i la negociació del primer conveni estatal del tèxtil amb marques com Inditex i Mango.
Així mateix, la confederació va liderar el ERE de Alcampo, on ostenta la majoria de la representació, i va impulsar millores de conciliació i reducció de jornada en grans companyies com IKEA i Leroy Merlin. Aquests acords van reforçar el paper del sindicat com a interlocutor preferent en el diàleg social amb les empreses.
Encara que manté el seu lideratge històric en Comerç i Hostaleria, les dades de 2025 van reflectir una diversificació cap a sectors estratègics com a Telecomunicacions, Consultoria, Indústria, Mineria, Sector Aeri i Logística. Aquesta expansió multisectorial consolida la presència de l’organització en més de 26 sectors de l’economia espanyola.
ALTERNATIVA AL SINDICALISME TRADICIONAL
Pérez va destacar que “Fetico s’ha convertit en la clara alternativa als models tradicionals en el sector privat”. Va incidir en què són “el sindicat que més creix a Espanya de forma continuada” i que el seu objectiu és “aconseguir la capacitat de ser el més representatiu a nivell nacional”.
Amb aquests resultats, Fetico encara el 2026 reforçat com un interlocutor preferent en el diàleg social, apostant per un sindicalisme modern, independent i centrat en la consecució de millores reals per als treballadors. L’organització representa actualment a més de 88.000 treballadors a través de més de 9.000 delegats en 650 empreses.
El model únic de la confederació, lliure de biaixos i centrat en les necessitats reals de les persones treballadores, és el motor que impulsa l’èxit de Fetico i el reconeixement de milers de treballadors en tota Espanya. L’organització promou la transparència i la bona gestió enfront dels models tradicionals, presentant imposat de societats de manera voluntària.