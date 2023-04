Fernando Fernández de Grup Gall, millor CEO en els Best!N Food Awards

Els Best!N Food Awards han reconegut amb un premi especial a Fernando Fernández, CEO de Grup Gall, amb el premi ‘Best CEO’. Fernández, amb més de 25 anys de vinculació en la companyia, ha rebut el reconeixement del comitè organitzador dels Best!N Food Awards com a millor CEO per la seva visió estratègica, innovació i capacitat de lideratge, així com la seva ferma convicció en les persones i el talent dels seus equips.

La XXIII edició dels premis Best!N Food Awards han reconegut els projectes més destacats del sector del màrqueting alimentari espanyol. L’espai La Salle by Anet de Madrid va acollir aquest dijous el lliurament dels Best!N Food Awards, que van reconèixer un total de 62 peces seleccionades. El jurat, integrat per 29 professionals de marques i agències, va seleccionar les millors propostes entre un total de 243 projectes presentats.

En el seu discurs d’agraïment, Fernando Fernández va dedicar el galaradón al seu pare, referent i inspiració en el món del màrqueting: “Des dels 12 anys volia ser director de màrqueting. El meu pare em va transmetre els valors d’aquesta professió des de molt petit i per això li dedico aquest premi”. “Els bàsics del màrqueting mai desapareixen, la marca és el motor de la societat, genera impacte en l’economia i és molt important creure en ella. És important ser optimista i crear equips potents, a ells els dedico aquest premi, sense ells això no seria possible”, va afegir.

Des de la visió estratègica de Fernando Fernández, Grup Gall va destacar que ha impulsat “una estratègia d’innovació constant, ampliant les vies de negoci amb noves categories satèl·lits i constants llançaments de novetats. En Gall, Fernando Fernández és l’artífex de la gran transformació d’una empresa familiar, fundada en 1946, en una gran companyia ancorada en el segle XXI. El seu lideratge i proximitat han donat lloc a un perfil propi que ha deixat empremta: va aprendre amb els més grans en una època en què les grans marques van escriure la història de la publicitat i el màrqueting al nostre país”.