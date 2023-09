Felip VI rep Collboni, Griffiths i Dalton en la seva visita a Barcelona

El rei Felip VI va rebre aquest dilluns en audiència a importants figures de l’esfera política, empresarial i esportiva en la seva visita a Barcelona. En l’emblemàtic Palauet Albéniz de la capital catalana, es va reunir amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un fet que suposa recuperar la normalitat institucional de l’Ajuntament de la ciutat comtal amb la Corona des de 2006, quan el rei emèrit Joan Carles I es va veure amb el llavors alcalde, Jordi Hereu.

El Comitè Executiu de SEAT, encapçalat pel CEO de SEAT i CUPRA, Wayne Griffiths, també va ser rebut en el Palau Albéniz durant aquest matí. Els directius de la companyia van traslladar al monarca els avanços del projecte ‘Future: Fast Forward’, que aspira a convertir Espanya en un hub europeu de la mobilitat elèctrica.

Reconegut aficionat a la vela, el Rei també es va veure amb Grant Dalton, CEO d’America’s Cup Events i d’Emirates Team New Zealand, que aquest passat cap de setmana va disputar la primera regata preliminar de la 37a America’s Cup celebrada a Vilanova i la Geltrú. Barcelona acollirà a l’estiu de 2024 la Copa Amèrica de vela, un dels esdeveniments amb més audiència a nivell global després dels Jocs Olímpics i el Mundial de futbol.

Dalton va estar acompanyat en la recepció per la vicepresidenta d’ACE Barcelona, Aurora Catà, en una audiència que va escenificar la importància de la designació de Barcelona com a seu de la pròxima edició de l’America’s Cup en 2024 i que va posar novament de manifest la unitat institucional entorn de la celebració de l’America’s Cup en la capital catalana, que aspira a convertir-se en un escenari de referència en l’organització de grans esdeveniments internacionals com la Ryder Cup, el Tour de França o la Final Four de l’Eurolliga de bàsquet.

L’America’s Cup és coneguda per fusionar l’excel·lència esportiva amb la innovació tecnològica, i Barcelona, com a ciutat d’avantguarda, està preparada per a aprofitar al màxim aquesta oportunitat per a promoure la seva imatge a nivell global.

Felip VI rebrà en audiència als equips espanyols que van participar en el Campionat del Món de Natació de Fukuoka 2023. Entre ells es troben l’equip espanyol de natació artística i els equips masculí i femení de waterpolo, reforçant així el compromís de la Corona amb l’àmbit esportiu nacional.

Posteriorment, es traslladarà amb la reina Letizia al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) per a presidir l’acte de lliurament de la primera edició dels Premis ‘La Vanguardia’, un reconeixement a destacades personalitats que han contribuït al progrés i l’excel·lència en diversos àmbits de la societat.

