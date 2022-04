La Federació Internacional exclou el pàdel femení de les seves categories

El tracte dispensat per la Federació Internacional (FIP) al pàdel femení torna a ser notícia, ja que de la mateixa manera que en l’estrena del seu circuit Premier Padel de la mà de Nasser al-Khelaïfi, dos dels tres tornejos de la categoria FIP Star, concretament els del Caire (Egipte) i Doha (Qatar), tampoc han obert les seves inscripcions a la categoria femenina, segons es reflecteix en la web oficial de la FIP.

Això incompleix un dels requisits mínims imposats el juny 2019, quan l’entitat que presideix Luigi Carraro va acordar amb World Padel Tour la unificació del rànquing internacional i el llançament del circuit de promoció FIP Tour. Per a cadascuna de les categories d’aquesta plataforma de desenvolupament perquè els joves talents locals “puguin aconseguir el professionalisme d’una forma més progressiva”, la FIP va dictar llavors una sèrie de condicions per a l’organització d’aquests tornejos.

Concretament, en el cas de la FIP Star –la màxima categoria del circuit fins a la creació el febrer del 2021 de les proves FIP Gold– es va determinar que cada torneig comptaria amb un quadre femení on, a més de repartir-se un total de 4.200 euros en premis, tindrien reservada la participació aquelles jugadores situades per sota del número 16 del nou rànquing unificat, segons comunicava el febrer del 2020 la pròpia federació a través de material infogràfic en el seu web.

No obstant això, i si no es reverteix aquesta situació, la creixent influència de Qatar i Egipte en la FIP podria incidir en la progressió de les palistes més prometedores del moment, ja que entre tots dos països es repartiran l’organització de sis de les 14 proves FIP Star de la temporada.

Més enllà de la polèmica suscitada per les invitacions que algunes fonts del sector consideren aleatòries a jugadors veterans en el Major de Premier Padel a Doha, el criteri de selecció de les parelles en el torneig FIP Star de la setmana passada en la capital de Qatar també contravé els requisits pactats en la posada en marxa del circuit promocional de la FIP.

Per primera vegada en la història de la competició, la participació en el FIP Star de Doha no ha estat reservada a joves talents locals sinó també a veterans com Abdelaziz Saadon Alkuwari. Als seus 42 anys d’edat, Saadon Alkuwari es va beneficiar en el seu moment d’una de les ‘wild card’ de la discòrdia del Major de Doha que aquestes fonts relacionen amb l’amistat del seu germà i company de pista habitual, Mohammed, amb Nasser al-Khelaïfi. Unes wild cards que, segons descrivia la PPA en una carta oberta, han d’oferir-se a “joves talents locals per a promocionar-se”.

Llavors l’acompanyant del major dels Saadon Alkuwari en el FIP Star de Doha va ser l’extremeny Teo Zapata, qui igual que una altra dotzena de palistes espanyols que no ocupen el primers llocs del rànquing han optat aquesta vegada per formar parella amb jugadors de Qatar, Emirats Àrabs, l’Iran i Kuwait.