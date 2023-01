FDB avança en la cerca d’alternatives estratègiques per impulsar el negoci

La revisió estratègica posada en marxa per Food Delivery Brands (FDB) a finals de novembre per analitzar potencials alternatives financeres tant amb els creditors com amb Yum! amb l’objectiu d’afrontar l’impacte de les adverses perspectives del mercat i preparar-se per al futur avança en la bona direcció.

La companyia, que va contractar Kirkland & Ellis i Uría Menéndez com a assessors jurídics i Houlihan Lokey com a assessor financer, està focalitzada en un nou full de ruta que li permeti impulsar el negoci. Segons fonts financeres properes a l’operació, les negociacions per a la recerca d’una nova estructura de capital amb nivells de deute més baixos estan molt avançades i estaria pròxim el tancament d’un acord per a la capitalització del deute amb Oak Hill, Fortress, Blantyre i H.I.G Capital, forquilles de més del 70 % dels bons del Grup. Una operació que suposaria l’entrada a l’accionariat dels creditors i la dilució dels accionistes actuals.

El positiu avenç en les negociacions de capitalització de deute hauria permès a més, segons les mateixes fonts financeres, que el Grup no atengui el pagament dels interessos del bo amb venciment el 16 de gener, en haver-se subscrit un waiver (acord de suspensió temporal) en el marc de les converses actuals de reestructuració del deute amb els bonistes.

Segons les mateixes fonts, en paral·lel Food Delivery Brands hauria redefinit també les últimes setmanes la seva aliança amb Yum! per centrar-se a partir d’ara a Espanya, Portugal, Mèxic, l’Equador, Colòmbia, Xile i Irlanda amb l’objectiu d’impulsar el creixement en aquests mercats clau i que aporten valor al grup.

Food Delivery Brands va registrar unes vendes en el tancament del tercer trimestre del 2022 de 958 milions d’euros, fet que suposa un 18% més que el mateix període de l’any anterior i un 4,6% per sobre dels nivells prepandèmia del setembre del 2019.