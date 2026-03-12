Fátima Matute retreu al Ministeri de Sanitat la seva “hipocresia” respecte a la gestió públic-privada

La consellera de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Fátima Matute, va retreure aquest dijous a la ministra, Mónica García, la seva “hipocresia” respecte a la gestió públic-privada, ja que la critica quan l’apliquen algunes comunitats autònomes però l’aplica per al seu propi personal.
En concret, durant la sessió de control en l’Assemblea de Madrid, la consellera va fer referència a l’adjudicació per part del Ministeri de Sanitat a Quirónprevención del contracte per a la vigilància de la salut dels seus empleats després de resultar l’empresa millor valorada en el procés de licitació amb 87 punts sobre 100. L’adjudicació es va produir el 7 de març, després que es descartés a Mare Nostrum, que inicialment havia guanyat el concurs convocat a l’octubre, per no complir amb els requisits administratius, van precisar des del govern regional.
En resposta al diputat del PSOE Carlos Moreno Vinúes, Matute va acusar el Ministeri d’estar “desballestant la sanitat amb la seva hipocresia, perquè vostès critiquen a Madrid el que defensen en altres comunitats autònomes”.
“Al gener el Ministeri de Sanitat ha concedit a Quirónprevención tota la prevenció”, va afirmar Matute. “Què m’està comptant vostè? Senyor Moreno, nosaltres no ens vam avergonyir de la col·laboració transparent, rigorosa i que el que aconsegueix és donar una qualitat excel·lent a la nostra sanitat, perquè nosaltres sí que pensem en els pacients i en els professionals”.
Des de la Comunitat de Madrid asseguren que les condicions tècniques exigides pel Ministeri de Sanitat en aquest concurs són superiors a les establertes habitualment en altres administracions públiques, la qual cosa limita el nombre d’empreses capaces de complir amb els requisits del contracte. Aquesta circumstància ha influït en l’elecció de Quirónprevención com a adjudicatària del servei de prevenció de riscos laborals.
El Ministeri exigeix a les empreses que concorren al contracte un major nombre de proves analítiques i complementàries en els reconeixements mèdics dels empleats dels serveis centrals, la qual cosa eleva el cost per treballador per sobre de l’import mitjà que es registra en altres ministeris o administracions públiques autonòmiques, asseguren en el Govern regional.
Com a exemple, afegeixen, mentre que en la Comunitat de Madrid el cost unitari de licitació és de 52,35 euros, en el Ministeri de Sanitat el cost unitari per treballador per al reconeixement bàsic ascendeix a 67,60 euros, al que s’afegeix el cost de proves complementàries com a reconeixement ginecològic per a dones i urològic per a homes. A més, el ministeri exigeix perfils analítics específics —com a vitamina D, perfil tiroidal, hemoglobina glicosilada, ferritina, LDH o PSA per a majors de 45 anys—, quan en altres organismes aquestes proves solen sol·licitar-se a partir dels 50 anys.
L’adjudicació es coneix un mes després que es fes pública la formalització d’un contracte entre el Ministeri d’Hisenda i Quirónprevención per a la prestació de serveis d’anàlisis clíniques i proves mèdiques a vigilants duaners.
El contracte, van emfatitzar des de la Comunitat de Madrid, tramitat per la Direcció del Servei de Gestió Econòmica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), va ser formalitzat el 10 de febrer, mateixa data en la qual el Govern va aprovar l’Avantprojecte de Llei de Gestió Pública i Integritat del Sistema Nacional de Salut (SNS).
L’avantprojecte, impulsat per la ministra de Sanitat, Mónica García, planteja “limitar determinats mecanismes de col·laboració públic-privada dins del Sistema Nacional de Salut”, van denunciar.