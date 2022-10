Farru torna al Teatre Real amb ‘Festa Flamenca’

Després de l’èxit del seu espectacle ‘Per un somni’, el gener passat, en el cicle Flamenc Real, Farru torna als escenaris del Teatre Real amb ‘Festa Flamenca’, amb producció de SOTA-LA-NA i patrocini de Fever, per a celebrar “la riquesa, el vigor i la llibertat” del ball flamenc. En aquesta ocasió, el ballador i coreògraf estarà acompanyat pel cantaor Rafael de Utrera (artista convidat), Makarines i Ezequiel Montoya ‘Chanito’ (canti i palmes), José Gálvez (guitarra) i El Lolo (percussió).

Les actuacions, que tindran lloc els dies 2, 3 i 4 de novembre en el Saló de Ball del Teatre Real, són l’avantsala de la cinquena temporada de Flamenc Real, que començarà al desembre, i la programació del qual es presentarà en breu.

Concebut com una trobada d’artistes en un capvespre de tardor, ‘Festa Flamenca’ pretén homenatjar la naturalitat, passió i veritat del flamenc, quan neix de la unió espontània de músics i balladors que coincideixen en una festa, un tablao, un pati o un bar per a expressar emocions a través del canti i del ball. Un viatge de complicitats que pot anar de l’alegria al dolor; del drama a la seducció; de la passió a la pena; o del record a la il·lusió.

Amb una biografia forjada en la gran tradició dels Montoya i en l’herència del mític Tossut, el ball de Farru té el segell inconfusible de la seva dinastia: zapateado prodigiós i una tècnica única, amb el gest, la cintura i la descaradura d’una saga amb arrels en l’essència gitana i el seu ball més pur, tel·lúric i ancestral.

Antonio Fernández Montoya, conegut mundialment com Farru, va viatjar, amb tot just 13 anys, amb el seu germà Farruquito als Estats Units per a participar en la gira ‘Farruquito i Família’. Aquest mateix any va actuar a Mèxic acompanyant a Antonio Canales. Des de llavors ha recorregut tothom amb diferents espectacles, com el que va fer amb el seu primer Aldarull i amb el ballador José Moya. També ha actuat amb artistes com Tomatito, Beyoncé, Björk o Marc Anthony; i ha compost música i lletra per a artistes com El Barri o la seva filla Soleá.