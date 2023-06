Famosa presenta una nova edició de Nancy per recolzar la selecció espanyola

Famosa ha presentat aquest dimarts ‘Nancy, Un Dia amb la Selecció Espanyola’, una nova edició especial de la seva mítica nina Nancy, que es converteix en la primera nina vestida amb l’uniforme oficial de la selecció espanyola de futbol femení “per a fer costat a l’equip de cara als seus pròxims compromisos internacionals”. Sota el lema ‘#TodasJugamos’, la companyia assenyala que cerca amb aquest llançament fomentar en els nens els valors de la igualtat de gènere en l’esport a través del joc.

“Avui el futbol femení és un esport que ha aconseguit posicionar-se al més alt nivell de la competició, però que encara no té la visibilitat que té la competició masculina. Amb aquest llançament Famosa cerca, a través del joc, incorporar a la realitat dels més petits la figura de les futbolistes femenines amb una nina que és un referent per a ells i fomentar així la igualtat de gènere donant major visibilitat a la pràctica d’aquest esport”, va explicar.

“Famosa és una companyia que fa més de 60 anys que contribueix al desenvolupament de nens i nenes a través del joc, que és una de les millors eines que tenim per a educar perquè permet aprendre sense imposicions. Jugant es poden transmetre valors fonamentals com el de la igualtat de gènere i els valors associats a l’esport. Nancy és la perfecta amiga de nens i nenes i ha anat evolucionant per a incorporar la realitat que ens envolta al joc, per això no podia deixar d’haver-hi una Nancy futbolista, i que millor manera de representar-la que amb l’uniforme de la Selecció Espanyola de Futbol, que és la millor representació de l’excel·lència en aquest esport”, va manifestar Irene Sotillo, Ibèria Màrqueting Director de Famosa.

Reconegudes figures relacionades amb el futbol femení han donat suport a la presentació de “Nancy, un dia amb la Selecció Espanyola”, i han participat en una taula rodona moderada per la periodista esportiva Irene Junquera. Durant aquest col·loqui, Natalia Flores, directora de Dona i Esport en el Consell Superior d’Esports (CSD) afirmava que, “les joguines i els esports no tenen gènere, per això és tan important que els nens creixin amb referents de tota mena, ja sigui futbolistes, entrenadores, etc. Estem en el bon camí, iniciatives com aquesta de Nancy, una nina icònica a Espanya, ens ajuden a accelerar el procés i haurien de ser un exemple a seguir per altres empreses. El futbol és, ara mateix, el tercer deporti més practicat per dones, així que és important que les nenes puguin jugar també a ser futbolistes i que sigui part de la seva realitat”.

Per la seva part Andrea Segura, periodista esportiva molt vinculada amb el futbol femení i la UEFA Women’s Champions League, va voler assenyalar la importància de “visibilitzar a la Nancy com una jugadora de futbol, ja que fa possible que les nenes somiïn amb ser futbolistes, perquè no es pot somiar amb el que no concebem com una opció. Gràcies a aquesta nina les nenes poden visualitzar-se com una futbolista de veritat. Estem convertint aquesta societat en un lloc més amable per a les nenes que volen ser futbolistes gràcies a iniciatives com aquesta”.

El punt de vista d’una professional del futbol el va posar Priscil·la Borja, exfutbolista de l’Atlètic de Madrid, Rayo Vallecano, Betis i Madrid CFF, ex internacional de la Selecció espanyola i actualment adjunta a la direcció esportiva de l’Atlètic de Madrid, que destacava que “que aquesta nina existeixi ensenya a les nenes que és possible ser futbolista. Les joguines han de ser inclusives, i aquesta Nancy ens ajuda a traslladar aquest missatge. Quan jo era petita no sabia que es podia jugar al futbol, és important evolucionar els referents femenins, per això iniciatives com aquesta són tan importants. A més, ara el futbol femení s’ha professionalitzat molt, cada vegada més equips compten amb pedreres de futbol basi femení, les nenes que vulguin ser professionals han de saber que és una opció, i les que no, sempre poden continuar divertint-se jugant al futbol amb les seves amigues i amics”.

La companyia va indicar que l’experiència “d’aquestes professionals del futbol posa en relleu la necessitat que els nens i nenes comptin amb referents també femenins en el món de l’esport i especialment del futbol, i que puguin integrar-los en el joc com a part del seu aprenentatge i formació en valors que aprenen de petits per a aplicar-los després també en la seva vida adulta”.

Nancy, la marca més icònica de Famosa celebra enguany el seu 55 aniversari, més de mig segle en el qual ha anat evolucionant per a incorporar els canvis socials i ajudar els més petits a integrar-los i desenvolupar la seva creativitat i imaginació. ‘Nancy, un dia amb la Selecció Espanyola’ és “un exemple més d’aquesta filosofia que s’uneix a altres grans èxits de la marca com ‘Nancy, un dia amb màscara’ que va ajudar els més petits durant la pandèmia a incorporar aquesta nova realitat i normalitzar l’ús de la màscara o ‘Nancy, un dia Youtuber’”, va afegir la companyia. “

Els seguidors de l’equip nacional de futbol femení i de Nancy poden trobar ja en el punt de venda dues nines Nancy, una rossa i una bruna, totes dues vestides amb l’uniforme oficial de la Selecció Espanyola de Futbol Femení”, va concloure.