Famosa presenta Trotties, una nova marca de nines per una sèrie a ClanTV

Famosa va informar aquest dilluns que amplia el seu ventall de nines amb el llançament de Trotties, “quatre nines viatgeres que cobren vida, tenen poders màgics i compleixen missions per tot el món”.

Les Trotties protagonitzen la seva pròpia sèrie en Clan TV, la primera sèrie de dibuixos animats produïda al 100% per Famosa i que ha aconseguit el ‘Top3’ entre les més vistes en el canal després de la seva estrena el 15 d’agost.

Les primeres nines Trotties sortiran a la venda el pròxim 30 de setembre. Famosa va assenyalar que “l’experiència Trotties” s’estén també al món digital oferint una gamma d’entreteniment, ja que compta amb una aplicació mòbil, on els nens poden interactuar amb les nines Trotties mitjançant minijocs, filtres i realitat augmentada; un perfil en Tik Tok, una web i Famtoonies, el nou canal de YouTube de Famosa, on estaran disponibles els episodis de les Trotties.

La companyia va explicar que amplia així el seu catàleg de productes amb una nova marca que complementa la seva oferta i que s’adapta “a les noves tendències socials i patrons de joc on el món digital cobra cada vegada més protagonisme”.

Segons va destacar el CEO de Famosa, José Miguel Toledo, porten “més de 60 anys innovant i adaptant-nos a les tendències i nous patrons de joc. Trotties combina un potent ‘storytelling’ i l’entreteniment digital amb el rol de joc tradicional característic de Fampsa. L’èxit de la sèrie durant les seves primeres setmanes d’emissió en Clan TV és un bon indicador i confiem en el potencial de Trotties per a convertir-se en unes de les nines preferides per a aquest Nadal”.

Famosa llançarà al mercat les quatre nines Trotties el pròxim 30 de setembre. Emma és de Nova York “i és súper veloç”; Sophie és de París” i tot el que dibuixa es fa realitat”; Mia és de Tòquio “i entén a qualsevol criatura, real o imaginària”, i Lucy és de Londres “i controla la tecnologia”. “Els seus canviants ulls emojis, les increïbles motxilles de colors, la seva roba personalitzada i fins i tot una limusina amb efecte ‘glow in the dark’ permeten que els nens entrin en un univers de fantasia on tot és possible”, va afegir la companyia.

L’estratègia de marca de les Trotties preveu el desenvolupament de noves accions i el llançament de nous productes en 2023 que donaran continuïtat a la marca.