Famosa presenta ‘Nancy, un dia sent Aitana’, una rèplica de la cantant

Famosa ha anunciat aquest dimecres el llançament de ‘Nancy, un dia sent Aitana’, una nova edició especial de la seva mítica nina Nancy, la primera que representa a una artista. Segons ha informat Famosa, la cantant Aitana es converteix en la primera “celebritat mundial” amb la seva pròpia Nancy. La companyia ha volgut homenatjar d’aquesta manera a la cantant, “que és ja una icona per a la seva generació, en un moment clau i de transició creativa per a Aitana, materialitzat en el seu nou disc, Alpha, que va veure la llum fa tan sols cinc dies”.

‘Nancy, un dia sent Aitana’, que ja està disponible a la venda, lluirà un conjunt exclusiu rèplica del ‘look’ que llueix la cantant en el videoclip del seu single ‘Les Babys’, el segon llançament del seu nou treball, Alpha. Aquest ‘look’ està format per un top blau amb lluentor, uns pantalons amples negres amb serrells decorat amb estrelles platejades i el logo d’Alpha, unes botes negres i com a complements unes grans arracades i un collaret. A més, la nina compta amb trets i pentinat que imiten els de l’artista, amb cabells curts amb serrell en color castany fosc. Per a completar el total ‘look’ Alpha, Nancy Aitana llueix un maquillatge que segueix l’estil de l’artista amb maquillatge d’ulls en blau i un tatuatge Alpha.

“Estem especialment emocionats amb aquest llançament d’Aitana by Nancy, que arriba just l’any en què Nancy compleix 55 anys. Aquesta col·laboració amb Aitana marca una nova fita per a la marca més venuda de Famosa que ha acompanyat a diverses generacions i que s’ha anat adaptant al llarg dels anys per a incorporar les tendències i els canvis socials, ajudant així als més petits a desenvolupar la seva creativitat i imaginació. Nancy és l’amiga dels nens i Aitana és un referent per a molts d’ells, que ara podran compartir jocs amb el seu ídol musical”, va explicar Irene Sotillo, Ibèria Màrqueting director de Famosa.

Per part seva, Aitana reconeix que “Nancy sempre m’ha acompanyat des de petita i és un honor veure’m representada en aquesta nina tan icònica”. Famosa va indicar que “tot el concepte que embolica a ‘Les Babys’ es basa en diversió, ballar i jugar, compartir amb els teus amics i ara els més petits el poden fer amb Nancy Aitana”.