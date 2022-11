Famosa presenta les seves novetats en joguines per a aquest Nadal

La companyia Famosa va presentar les seves novetats en joguines per a aquest Nadal, en una campanya per a la qual s’ha recobrat la normalitat postcovid i en la qual recomana no deixar per a l’últim moment les compres per a evitar el risc que s’esgotin les seves novetats més demandades. A més, Famosa fa front a aquesta campanya després d’haver avançat el seu pla d’inversions amb l’objectiu de fer més eficient la seva cadena de producció i distribució per a reduir l’impacte econòmic de la pujada de les matèries primeres i l’energia.

En l’esdeveniment de presentació, Irene Sotillo, directora de Màrqueting de Famosa, va ressaltar l’aposta de la companyia per les joguines que fomenten el desenvolupament dels nens a tots els nivells, ja que va dir que “des de Famosa hem defensat sempre la importància del joc i portem anys insistint als pares sobre la importància de #Juegaconellos i dels beneficis que el jugar amb els nens aporta al seu desenvolupament i com el joc influeix, i és un aliat clau, en l’educació i formació dels més petits”.

A més, va ressaltar l’àmplia oferta de Famosa i la seva aposta per un portfolio que combina les seves marques clàssiques renovades, com Nenuco, Nancy o Pinypon amb nous llançaments com Trotties, l’última marca de la companyia llançada fa un parell de mesos que compta amb la seva pròpia sèrie de televisió.

Una de les marques més icòniques i reconegudes de Famosa és Nenuco, que celebra enguany el seu 45 aniversari, i ho fa “com a líder i número u en vendes des de fa 8 anys en la categoria de nurturing a Espanya”, van indicar des de la companyia.

Amb més de 60 referències a la venda, Nenuco és present avui en 50 països d’Europa, Amèrica i Àsia. Va aconseguir unes vendes per valor de prop de 14 milions d’euros en l’últim any a Espanya, segons dades de NPD, ocupant la posició número 11 entre les marques de joguines més venudes.

Enguany presenta ‘Nenuco, de passeig amb Mateo’ “amb el qual els nens poden portar al seu Nenuco on vulguin gràcies al seu nou portabebé. A més aquest Nadal, Famosa presenta també la seva ‘Nenuco, estàs bé tapadito?’, amb el qual es pot controlar la temperatura del ninot”, van assenyalar des de la companyia.

“Per part seva”, afegeixen, “Barriguitas, una altra de les marques que més uneix generacions de Famosa i la que té un major vincle emocional entre els adults, presenta enguany la seva ‘Casa de les Barriguitas’. Aquesta és la primera caseta de nines per als bebès Barriguitas; és d’estil clàssic victorià i inclou tot tipus de detalls i accessoris’.

Jocs a l’aire lliure

Amb Feber, la companyia torna apostar pels jocs a l’aire lliure, “fomentant la sociabilització amb altres nens, una cosa clau avui dia amb el sedentarisme en augment”. Així presenten la seva ‘Casa de l’Arbre’, elevada com una veritable casa de l’arbre, i té un ampli espai interior amb 4 finestres, 1 porta, escales i una barana. “És perfecta perquè els més petits desenvolupin les seves habilitats socials, la motricitat global, l’equilibri i la coordinació”, diuen.

“I per als més aventurers arriba aquest Nadal la Motofeber Turbo Hybrid amb dues modalitats de joc disponibles: correpasillos i moto a bateria. Aquesta nova joguina fomenta l’equilibri i la motricitat global ajudant al desenvolupament integral del nen”, agreguen.

Una altra marca és Pinypon, a través de la qual Famosa subratlla que “trasllada als nens a diferents mons, en els quals poden crear infinits personatges i barrejar-los com vulguin, però no sols això, sinó que, gràcies al producte en si, Pinypon és una marca que ajuda els nens a desenvolupar la motricitat i que realment és molt important a l’hora que els nens agafin força a les mans, per a després escriure bé, menjar bé, etc”.

Explica que aquest Nadal arriba el ‘Pinypon Action, Coet Espacial’, un coet espacial de 4 plantes de Pinypon Action convertible. I també el ‘Pinypon Action, Súper Camió de Policia’, una joguina ‘3 en 1’: “un súper camió de policia de 64cm amb llums que es poden llevar, un contendor de vehicles i un escenari de centre d’operacions”. A més, també es presenta el ‘Pinypon Happy Burger’, amb tots els detalls d’aquests restaurants, i ‘Pinypon Iris Surprise’, una gran nina que mesura 40 cm, i és la protagonista de les aventures de Pinypon en Tik Tok i YouTube.

Enguany Famosa ha ampliat la seva portafolio de nines amb el llançament d’una nova marca, Trotties, “quatre nines viatgeres que cobren vida, tenen poders màgics i compleixen missions per tot el món”.

Les Trotties protagonitzen la seva pròpia sèrie en CLAN TV, la primera sèrie de dibuixos animats produïda al 100% per Famosa. Trotties compta amb una aplicació mòbil, on els nens poden interactuar amb les nines Trotties mitjançant minijocs, filtres i Realitat Augmentada; un perfil en Tik Tok, una Web i Famtoonies, el nou canal de YouTube de Famosa, on estaran disponibles els episodis de les Trotties.

Nancy és una altra de les marques “estrella” de Famosa. Enguany la companyia presenta dos nous productes “que ja estan sent un èxit de vendes”. Amb ‘Nancy, Cada Dia un Tatoo’, els nens tindran un “estudi de tatuatges a casa amb el qual posar en pràctica la seva imaginació i creativitat. Unes habilitats que també desenvoluparan amb ‘Nancy Hair Colour Change’, amb la qual podran canviar el color del pèl de Nancy amb solo pressionar un botó, en fins a set tonalitats diferents”.

Famosa també ha presentat novetats dels Amicicci, “uns petits bebès molt flexibles fets d’un material blandito i divertit amb un cap gran que es mou i trontolla. Aquest Nadal es llança la ‘Casa dels Amicicci’, el playset més complet de la línia”.

Una altra de les marques més recents de Famosa són les Bellies, llançada en 2018 la marca ha continuat creixent, “però mantenint els mateixos valors, que són l’humor i la diversió. Aquest Nadal destaquem 2 productes que representen aquests valors i que afegeixen unes altres tan importants com la cura o el desenvolupament de la imaginació. Aquest Nadal les Bellies han crescut i es presenten Els Biggies, Blinky Queen i Kuki Cute, a part totes les seves aventures es poden veure en el canal de Youtube Famtoonies ja que té una sèrie d’animació 2D. A més també es presenta el Col·legi Bellies, el set de joc perfecte per a jugar amb totes Bellies, Biggies i Mini Bellies”, indica Famosa.