La companyia de joguines Famosa acaba de llançar al mercat dues noves versions d’un dels seus productes més coneguts. Es tracta de Nenuco Síndrome de Down i Nenuco Implant Coclear, que formen part de la seva línia de Nenuco Diversitat i Inclusió.

La presentació oficial dels nous ninots va tenir lloc aquest dijous a Madrid i en ella van participar representants de Down España i de la Federació d’Associacions d’Implantats Coclears d’Espanya (Federació AICE), que han col·laborat amb Famosa en tot el desenvolupament de les noves joguines.

Com a part del projecte, cada pack d’aquests Nenucos inclou un díptic amb informació sobre la síndrome de Down i l’implant coclear, respectivament. A més, Famosa realitzarà una donació a totes dues associacions que contribuirà a millorar la qualitat de vida i la inclusió d’aquestes persones.

Valors

Irene Sotillo, Ibèria Màrqueting Director de Famosa, va explicar que el propòsit d’aquesta iniciativa és que “tots els nens se sentin representats amb joguines que reflecteixin els seus trets, siguin com siguin el seu origen o les seves capacitats, i que al mateix temps tots puguin incorporar la realitat de la diversitat en el seu dia a dia, d’una forma natural i a través del joc”.

Amb aquests llançaments, Famosa vol ajudar “educadors, pares i mares a mostrar a les futures generacions que la discapacitat no defineix a una persona, però sí que enriqueix la nostra comunitat amb diferents perspectives i experiències”, va declarar. A més, va prosseguir, contribuirà al fet que el conjunt de la societat sàpiga més sobre totes dues realitats.

El director general de Down España, Agustín Matía, va aprofitar la seva intervenció per a donar les gràcies a Famosa per aquesta iniciativa, perquè són “gestos com aquests els que ens ajuden a avançar en inclusió”. “En els discursos de la discapacitat estem acostumats a les grans paraules”, va apuntar, “però fan falta aquest tipus de passos, que marquen una gran diferència quant a la inclusió social en la pràctica”.

“Sabem que si treballem des de la primera infància, aconseguirem canvis significatius en aquests nens que formaran la societat futura”, va recalcar Matía.

Carta als reis

Per part seva, la directora de Joventut de Federació AICE, Laia Zamora, va destacar la necessitat de donar visibilitat a les diferents discapacitats, per la qual cosa el llançament d’aquestes nines és de “gran importància per a nosaltres”.

“Si aconseguim que les futures cartes als Reis Mags incloguin Nenucos amb implant coclear, contribuirem a derrocar estigmes de manera natural”, va opinar.

Zamora va expressar també el seu desig que “no sols les famílies conscienciades comprin aquests ninots, sinó que arribin al conjunt de la societat”. “Són molt útils per als nens amb síndrome de Down o amb implant coclear” que així es veuen representats, va apuntar, però també “ajuden a normalitzar el seu ús per part dels avis, cosins, companys de col·legi, etc”.

Va agregar que aquests Nenucos arribaran a hospitals i centres educatius i va animar al conjunt de la societat a “demostrar el seu compromís amb la inclusió”. “Esperem que siguin presents en escoles i ludoteques i que les famílies els regalin aquest Nadal”, va demandar.

Veure’s reflectida

En la presentació va participar Carlota Cajigas, una nena amb síndrome de Down, que va posar de manifest la importància que tots els nens se sentin representats en els seus jocs diaris i com aquests són un instrument per a ensenyar la importància de l’empatia i el respecte.

També van acudir a l’acte María Doussinage i la seva filla Marieta, amb síndrome de Down, en el perfil de la qual d’Instagram (El Cromosoma de Marieta) mostren el seu dia a dia.

Per part seva, Estela Lorenzo, implantada coclear i col·laboradora de Federació AICE també va compartir la seva experiència en aquest esdeveniment, alguna cosa que fa diàriament en el seu perfil de Tik Tok. Estela va ressaltar la importància de “sentir-se representada en les joguines durant la infància”, una cosa de la qual ella no va poder gaudir. Ara, gràcies a aquests dos Nenucos, “molts nens sí que podran fer-ho”, es va felicitar.

Inclusió

Al costat d’aquests dos últims llançaments, la línia Diversitat i Inclusió de Famosa inclou a Nenuco Ulleres, un bebè amb ulleres i pegat en l’ull, que reflecteix la realitat de molts nens amb problemes de visió. La col·lecció integra també la línia Nenucos del Món, una família formada per Nenuco Africana, Nenuco Asiàtica, Nenuco Caucàsica i Nenuco Llatina.

Nenuco Síndrome de Down i Nenuco Implant Coclear són els últims dissenys d’un dels dos “pares” que ha tingut Nenuco, Encert Juan. El seu pare, Agustín Juan, va ser el creador del motlle original d’aquest ninot fa més de 45 anys, i Encert va dur a terme la modificació en l’escultura de la cara de Nenuco. S’acaba de jubilar després de tota una vida professional en Famosa.