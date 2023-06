La facultat de veterinària de la UAX és la primera privada de tot Madrid

L’Associació Europea d’Institucions d’Educació en Veterinària (EAEVE) ha reconegut a la facultat de veterinària de la Universitat Alfons X el Savi amb la seva prestigiosa acreditació. La certificació anunciada aquesta setmana a Leipzig (Alemanya), acredita que el Grau en Veterinària de UAX compleix amb els estàndards de qualitat més alts compartits a nivell internacional, al mateix temps que facilita la col·laboració per al va imposar de la recerca entre institucions.

“La Facultat i el seu nou equip han treballat intensament a transformar i elevar el Grau a les exigències d’aquesta acreditació”, ha afirmat Isabel Rodríguez, degana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Alfons X el Savi.

“La certificació de l’EAEVE ratifica que estem en el bon camí i que el nostre model d’ensenyament és una garantia per als nostres estudiants i per al mercat. Continuarem promovent iniciatives i programes que els ajudin a aconseguir la millor formació i a ser professionals de referència en l’exercici de la medicina Veterinària”, conclou.

La Universitat Alfons X el Savi es converteix així en l’única universitat privada de Madrid que compta amb aquest segell europeu de qualitat. UAX té com a objectiu formar a professionals veterinaris que impactin i responguin als reptes del món professional, portant a la universitat la realitat professional present i futura de l’àmbit veterinari. Una realitat que integra el focus en el pacient, una atenció assistencial de qualitat, la digitalització i la connexió interdisciplinària. UAX promou també un enfocament OneHealth (abordatge multidisciplinari impulsat per l’OMS), on la salut humana, animal i mediambiental estan interconnectades.

En l’informe d’acreditació, l’EAEVE ha destacat la formació rebuda a l’Hospital Clínic Veterinari de la universitat, un dels centres més avançats tecnològicament d’Europa, amb més de 7.000 m², on s’atenen cada any a més de 9.000 pacients entre petits i grans animals.

A més, l’EAEVE ha subratllat “la dedicació i qualitat” del claustre de professors de la facultat, format per professionals amb un triple perfil: veterinari, docent i investigador; així com les iniciatives innovadores del Model Makers promogut per UAX, en les quals els estudiants de veterinària treballen amb estudiants d’altres titulacions per a afrontar de manera interdisciplinària reptes i projectes reals llançats per empreses.

Fundada en 1988, l’EAEVE defensa que l’educació veterinària, basada en alts estàndards de qualitat, recerca i innovació, és clau per a posar la professió veterinària al servei de la Salut i el seu reconeixement per part de la societat. Per això, aquesta associació representa i fa costat als seus centres acreditats a tot el món per a estandarditzar l’educació veterinària basada en la recerca, mentre que impulsa la seva evolució en el context dels reptes de la societat. En l’àmbit internacional importants institucions d’ensenyament veterinari com la Royal Veterinary College de Londres, la University of Utrecht a Holanda o el Hokkaido University School of Veterinary del Japó, compten amb aquest reconeixement.