F4F2023 tanca la tercera edició amb 8.372 professionals

F4F-Expo Foodtech es consolida com a l’esdeveniment foodtech líder europeu amb un nou rècord de visitants. Un total de 8.372 congressistes i professionals procedents de més de procedents de 34 països diferents s’han donat cita al BEC de Bilbao per conèixer les darreres innovacions tecnològiques que estan transformant la indústria de l’alimentació en tots els seus segments.

F4F -Expo Foodtech ha deixat un impacte econòmic de més de 17 milions d’euros a la ciutat de Bilbao, que ha esdevingut capital mundial foodtech. La tercera edició ha comptat amb la presència el Lehendakari del Govern Basc, Iñigo Urkullu, que, a més de reconèixer la importància de posar la tecnologia al servei de l’alimentació, ha advocat per adoptar l’Agenda 2030 com a pròpia per avançar en la sostenibilitat del sector i preparar la societat en els reptes futurs. “Som una comunitat responsable, un poble conscient que no tenim un planeta B”, ha indicat.

A més, aquesta edició de F4F–Expo Foodtech s’ha internacionalitzat més que mai reunint la delegació japonesa més gran d’empreses del sector de l’alimentació. Com a país convidat, el Japó ha donat a conèixer les seves darreres innovacions tecnològiques per al sector alimentari.

Koji Miyaura, director general al Departament de Noves Empreses i Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Silvicultura i Pesca (MAFF) del Japó, ha agraït la participació del país en un esdeveniment tan rellevant per a la indústria. “El Japó i Espanya comparteixen cultura culinària i han contribuït significativament també a millorar la salut dels ciutadans. Tots dos països estem desenvolupant tecnologies que milloren l’alimentació a tots aquests àmbits i milloraran la qualitat de vida de la població”, ha assenyalat.

Per presentar les seves innovacions i donar a conèixer com s’estan transformant el sector foodtech, un total de 287 firmes expositores han presentat les seves darreres solucions en robòtica i automatització, maquinària de processament i envasament per a la indústria alimentària. És el cas de firmes com AgroBank, AZTI, BCC Innovation, Blendhub, Chemometric Brain, Christeyns, Basque Food Cluster, CNTA, Eurecat, IFR, Tecnàlia, CEIN, Tech Transfer Agrifood, Dassault Systems, Essence Food, Hiperbaric, Ingersoll Industries, Lev2050, Multiscan, Sener i T-Systems, entre moltes altres. A més, 124 fons d’inversió internacionals han revelat les tendències en inversió foodtech i han descobert els projectes emergents de startups de tot el món al Foodtech Startup Forum.

TECNOLOGIA

413 experts internacionals de firmes com Bimbo, Campofrío, Coca-Cola Europacific Partners, Danone o Nestlé, entre d’altres, han explorat les tendències tecnològiques que estan portant el sector a la nova era de l’alimentació.

A la darrera jornada, Paloma Mas, Inversora a Plug and Play, ha analitzat les perspectives globals d’inversió en matèria tecnològica alimentària per oferir prediccions sobre la competitivitat del mercat. I és que, el 2022, la indústria alimentària i agrotech va recaptar 29.600 milions de dòlars, un 44% menys que el 2021. “Les raons del descens global són que la inversió en repartiment a domicili finalment està disminuint, estem experimentant la nostra indústria, la crisi global d’inversió també afecta el mercat alimentari, i la manca de nous unicorns fa difícil prendre referències. No estem transformant la indústria, estem creant-ne una de nova”, ha matisat.

L’especialista, que ha fet un repàs de com han disminuït les inversions per continents, ha vaticinat que “en comparació d’altres indústries, el sector agrotecnològic europeu està ben preparat per competir a escala mundial”. A més, ha augurat que tot el continent africà i Europa, i França en particular seran les grans protagonistes de l’agrotecnologia el 2023, un any que, segons ell, serà l’any de la P: “Precisió, Predicció i Personalitzat seran els conceptes clau a seguir”, ha sentenciat.

Per la seva banda, Alessio D’Antino, fundador i CEO de Forwardfooding, ha compartit l’evolució de la indústria en els darrers 10 anys i ha apostat perquè la “tecnologia agroalimentària continuarà sent una força important per crear un sistema alimentari més sostenible”.

De cara al futur, l’expert espera grans novetats a la indústria foodtech. “Hem presenciat avenços significatius en la regulació, cosa que accelerarà la comercialització de solucions innovadores. També veiem oportunitats en àrees com ara la impressió 3D, la fermentació i l’agricultura vertical”, ha explicat.

A això hi ha sumat l’actualització de regulacions dels aliments, inclosos els de mascotes, que ara es conreen. Altres aspectes destacats, segons la seva opinió, seran el desenvolupament de solucions moleculars per a l’agricultura, els avenços en agricultura vertical i l’ús del microbioma com a guia per a la nutrició personalitzada.

Precisament, la importància de la personalització dels aliments per adaptar-se als nous hàbits dels consumidors ha estat un altre dels temes centrals de l’esdeveniment. El 2050, una de cada cinc persones tindrà més de 60 anys, i la meitat patirà disfàgia, la dificultat per empassar aliments, begudes o salives.

En aquest context, Rodolfo Brajcich, Global Director Nutrition & Health a Sigma, multinacional del sector de l’alimentació, ha presentat la línia ‘healthcare’ de Campofrío, una de les marques del seu portfoli perquè les persones amb aquesta problemàtica es puguin alimentar de forma sana. “Aquest és un exemple d’una oportunitat per continuar desenvolupant solucions adaptades a un col·lectiu concret”.

Alhora, Rodrigo Jesús, CEO de Salus Optima, ha considerat primordial fer canvis en l’alimentació i millorar la salut metabòlica per revertir la tendència preocupant de l’obesitat, que podria afectar més de la meitat de la població mundial per al 2050.

“Hi ha una oportunitat de negoci al camp de la nutrició personalitzada. Les dades són clau per canviar comportaments i crear millors resultats, i alhora conèixer com el nostre cos reacciona a diferents aliments ens permet prendre decisions més encertades”, va dir.

Finalment, Jorge Tejero, cofundador de Personal Food, ha apostat pels probiòtics per ajudar la població a tenir una vida més llarga, motiu pel qual a la seva companyia han desenvolupat una xocolata rica en probiòtics que aconsegueix el balanç entre el sabor i la funció curativa.