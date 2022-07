EY, McKinsey, Metyis, Bain i BCG les consultores que es disputen el talent

Un grup de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha analitzat quines són les consultores que més i millor contracten en les universitats espanyoles incloses en els 10 primers llocs, entre les quals destaquen, EY, McKinsey, Bain, BCG, i Metyis. Els analistes expliquen que “ser el bressol professional dels joves més brillants” s’ha convertit en tot un repte per a moltes empreses, que han trobat en les universitats espanyoles més prestigioses a nivell internacional la pedrera perfecta on reclutar a recentment graduats que aspiren a convertir-se en els líders empresarials del futur.

El sector de la consultoria estratègica és un dels quals més atenció està posant en aquesta captació de talent des de la universitat. Només en 2020 les principals consultores estratègiques van contractar més de 3.200 perfils júnior.

En una competició per captar el millor talent, estan desenvolupant de manera paral·lela plans de carrera i formació contínua per a incentivar la vocació dels joves professionals cap a la consultoria i desenvolupar la seva carrera professional.

És un canvi substancial del model tradicional, on els millors expedients s’orientaven al sector públic en les oposicions als grans cossos de l’estat.

Les universitats més prestigioses han passat així de ser centres de coneixement a centres de generació de talent i base de reclutament.

Segons el rànquing internacional de Shanghái, en 2022 el ‘top 5’ de les millors universitats d’Espanya el formaven la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Granada i la Universitat Autònoma de Madrid.

Per part seva, el rànquing elaborat per The Times (THES) compte en la seva edició de 2022 amb molta més presència d’universitats catalanes, i posa al capdavant a la Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Barcelona seguides de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Navarra i la Universitat Autònoma de Madrid.

Consultores

Metyis, consultora estratègica de nou encuny nascuda en ple segle XXI, és la que més recluta entre les universitats de major prestigi d’Espanya a nivell internacional, segons l’anàlisi realitzada.

El 80% de les seves incorporacions a Barcelona i el 67% a Madrid procedeixen de les Universitats i Escoles de Negoci espanyoles que encapçalen aquests rànquings, principalment Esade, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, juntament amb el IESE a Barcelona i ICAI-ICADE, la Universitat Carles III, la Universitat Politècnica de Madrid i l’Institut d’Empresa de Madrid.

Per part seva, Boston Consulting Group cerca en les principals universitats espanyoles com la Pontifícia de Cometes ICAI-Icade, la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat Carles III o la Universitat Complutense de Madrid candidats apassionats i de ment oberta. L’estratègia d’aquesta coneguda consultora es basa en la planificació de la força laboral, el desenvolupament del lideratge i la millora d’habilitats entre els seus empleats més joves, per a evitar fugides de talent.

Respecte a McKinsey, a més de les escoles de negoci més prestigioses d’Espanya com IE Business School, IESE o Esade, McKinsey recluta en les universitats espanyoles a joves talents que sumar a les seves files.

Aquesta consultora defensa l’ús d’analítica i big data en els models operatius del departament de RH a l’hora de fitxar les noves incorporacions procedents dels centres d’ensenyament superior.

Bain destaca també entre els universitaris per oferir pràctiques en l’àrea de capital privat. Aquesta signatura de consultoria s’ha centrat després de la pandèmia a crear cultura d’empresa per a així fidelizar als seus joves emprats.

La Universitat Pontifica de Cometes ICAI-Icade o la Universitat Autònoma de Madrid, són les principals institucions educatives de les quals provenen gran part dels seus empleats graduats en Administració i Direcció d’Empreses, Economia o Enginyeria Industrial.

Quant a EY, la consultora ofereix programes estudiantils i llocs a temps complet, entre altres, per als estudiants de les principals universitats espanyoles.

A més, EY compta amb la xarxa Alumni en la qual cada membre lidera i inspira a uns altres durant el seu temps en la companyia. El pensament lateral, el judici, l’empatia, l’adaptabilitat i la creativitat són alguns dels aspectes més buscats en els nous candidats.

“Espanya compta amb facultats i escoles tècniques de primer nivell i que gaudeixen d’un ampli reconeixement internacional com assenyalen les qualificacions tan prestigioses com el Rànquing Acadèmic de les Universitats del Món, conegut com a Rànquing Shanghái. En la seva lluita per captar l’excel·lència, les millors consultores d’Espanya recorren a aquests centres a la recerca de joves graduats en diferents disciplines als que incorporar a les seves plantilles, la qual cosa al seu torn millora els ràtios d’ocupabilitat dels alumnes i augmenta la reputació dels centres, que veuen incrementada cada any la demanda de places per part dels nous universitaris. Un cercle virtuós que fa que aquestes Universitats comptin amb els millors alumnes i al seu torn formin als professionals més demandats per les consultores”, va afirmar Jesús Sánchez-Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades.