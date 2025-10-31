Expo AgriTech 2025 tanca les seves portes amb 8.149 professionals

Expo AgriTech 2025, la major fira tecnològica per al camp que ha tingut lloc des del 28 al 30 d’octubre a Màlaga, va tancar les seves portes ahir reunint 8.149 professionals i agricultors. Tots ells han pogut descobrir les últimes novetats en maquinària avançada i solucions digitals amb les quals incrementar la rendibilitat, eficiència i qualitat de les seves explotacions. La cita ha generat un impacte de més de 7 milions d’euros i ha posicionat a Màlaga en l’epicentre de la innovació agrícola a Europa.
Aquesta edició de Expo AgriTech 2025 ha estat la més experiencial, congregant en la zona expositiva a 217 signatures expositores que han presentat 604 innovacions en equips d’última generació, sistemes de reg i gestió de l’aigua més eficients, equipaments de postcollita, agricultura de precisió, agroenergía, biofertilizantes i altres iniciatives de cultiu 4.0. A més, la trobada ha albergat diferents zones immersives com l’Explotació 4.0, l’Olivar 4.0 i l’Hivernacle 4.0, on s’ha mostrat les oportunitats de l’adopció tecnològica en els diferents tipus de cultiu. Al seu torn, s’han desenvolupat activitats, de la mà de La Vega Innova, incloent-hi un hackathon, en el qual s’ha llançat un desafiament sobre la gestió de cultius subtropicals, i una formació de poda de l’ametller amb realitat virtual.
De la mateixa manera, la fira ha acollit el Congrés AgriTech 4.0, el major fòrum d’innovació agrícola d’Europa, que ha citat a 412 ponents, que són líders de conegudes signes com Danone, PepsiCo, COVAP, ANECOOP, ASAJA, Cerealto, Cooperativa La Palma, Deoleo, Grup Alsur, Grup Perichán, Terranovus, Trops, Europistachios, Grup Palacios o Kölla. Als seus auditoris, els experts han desgranat les iniciatives digitals que estan ajudant a la modernització del sector, com la IA, la robòtica o la sensòrica. També, han posat el focus en el potencial de l’agricultura regenerativa per a millorar la salut del sòl, en les novetats del mercat de carboni i en les estratègies per a atreure talent en l’agricultura, a partir de veus com les dels agroinfluencers.
DESAFIAMENTS
L’última jornada de Expo AgriTech 2025, que compta amb el suport de la Junta d’Andalusia, la qual realitza aquestes actuacions gràcies al cofinançament de la Unió Europea a través dels fons europeus Feder, ha explorat els reptes que afronta el sector agro actualment. Sobre aquest tema, Tomás García Azcárate, economista del CSIC, ha exposat el fort canvi que es prepara per a la Política Agrària Comuna a partir de 2027. “Hi ha una disminució del pressupost agrari i això deixa menys política comuna i més competències nacionals”, ha assenyalat, en un panorama marcat per una major competència internacional. Per a García, si es redueix la PAC, “ens convertim en una Espanya buida” i amb abandó del territori agrícola. L’expert ha assenyalat que a les incerteses tradicionals, com el clima, els preus o la producció, se sumen ara el “canvi climàtic, globalització comercial i de les plagues”.
Malgrat un cert descontentament de part del sector, García ha volgut llançar un missatge optimista: “es pot guanyar diners vivint del camp, sempre que s’aconsegueixi una dimensió que permeti aprofitar la revolució tecnològica i reduir costos”. Així mateix, ha reclamat temps per a aplicar la transició verda i ha subratllat el paper clau dels tècnics i professionals que, segons el seu criteri, han de centrar els seus esforços més en els resultats que en el soroll polític.
L’economista ha posat l’accent, a més, en l’acord Mercosur amb la Unió Europea, assegurant que és una prioritat política. “L’acord té àmbits polítics, cooperatius i de comerç, amb una liberalització aranzelària important. Dins de les condicions està l’Acord de París del canvi climàtic, i els beneficis del tractat es podrien suspendre amb la falta del compliment del mateix acord”. Igualment, García Azcárate ha detallat que “el pacte tambiéndaría accés a matèries primeres crítiques com el liti, i obriria el mercat en telecomunicacions, finances, transport i salvament marítim”. L’expert ha aprofitat la seva intervenció per a reivindicar que “cal arbitrar una comissió de seguiment i traçar unes possibles ajudes sectorials”.
IA
Entre les tecnologies que més s’han tractat en el Congrés AgriTech 4.0, la Intel·ligència Artificial ha ocupat un lloc central per la revolució que ha suposat en totes les activitats econòmiques, sense ser l’agricultura una excepció. Sobre això, Marcos Urarte, president de la consultora Pharos, ha assegurat que “representa un dels majors desafiaments per a la humanitat. Ja no hem de veure-la només com una eina, sinó com una estratègia. El seu objectiu: aconseguir la singularitat, és a dir, el moment en què la IA superi la intel·ligència humana. Per a aconseguir-ho, necessita la computació quàntica, i ja estan apareixent els primers ordinadors quàntics”.
Seguint amb les perspectives de futur, Urarte ha assegurat que el camp estarà marcat per l’escassetat de recursos hídrics i naturals. “Serà necessari reinventar el sector, donant-nos suport en la tecnologia i en algorismes capaços d’optimitzar decisions. La intel·ligència artificial, experta a detectar patrons, dotarà als agricultors d’eines per a adaptar-se a aquests nous desafiaments”, ha conclòs.