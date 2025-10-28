Expo AgriTech 2025 rebrà a més de 8.000 professionals i deixarà un impacte econòmic de més de 7 milions

Expo AgriTech 2025 arrenca aquest dimarts 28 d’octubre fins al dijous 30 d’octubre i rebrà a més de 8.000 professionals agrícoles a Màlaga, que acudiran per a conèixer les novetats en maquinària avançada i eines digitals amb les quals incrementar la rendibilitat i eficiència de les seves explotacions. La cita generarà un impacte de més 7 milions d’euros, i convertirà la capital de la Costa del Sol en l’epicentre de la innovació agro a nivell europeu.
Sota el lema ‘Innovar, la nova manera de conrear’, Expo AgriTech 2025 es consolidarà amb la seva edició més experiencial, on la tecnologia entrarà en contacte directe amb els agricultors. En aquest sentit, 217 signatures exposaran els seus avanços en equips d’última generació, sistemes de reg i gestió de l’aigua més eficients, equipaments de postcollita, agricultura de precisió, agroenergia, biofertilizants i altres iniciatives de cultiu 4.0.
Al seu torn, l’esdeveniment albergarà entorns immersius en els quals endinsar-se en la revolució digital que està vivint el camp. Sobre aquest tema, s’instal·larà l’Explotació 4.0, organitzada per CICAP i Cooperatives Agroalimentàries d’Andalusia, en la qual es mostrarà l’impacte de la tecnologia en les finques agrícoles: des del control del bestiar en la devesa, a l’automatització en la plantació de cítrics o les propostes per a millorar el sòl en els cultius de secà. A aquestes experiències se’ls uniran l’Olivar 4.0, on Citoliva descobrirà les oportunitats del monitoratge en temps real en la producció d’olives; i l’Hivernacle Tech, que, de la mà de Tecnova, revelarà l’ús d’eines digitals en l’activitat intensiva d’interior.
Així mateix, la fira comptarà amb el córner InnovaTech, organitzat per Andalusia Agrotech Digital Innovation Hub (*DIH), on startups seleccionades presentaran les seves propostes tecnològiques per al món agro a fi de facilitar la connexió amb inversors i empreses del sector.
A més, en el seu objectiu de ser més interactiu, durant la trobada es desenvoluparan, amb La Vega Innova, dues activitats: el AgriHack Sprint, un hackathon on es llançarà un repte relacionat amb la gestió dels cultius subtropicals; i una formació de poda d’ametllers amb realitat virtual.
FUTUR DE LA INDÚSTRIA
En el marc de la fira tindrà lloc el Congrés AgriTech 4.0, el major fòrum a Europa sobre innovació agrícola, on s’indagarà en la transformació actual del camp, els seus reptes, oportunitats, tendències i línies de futur. Serà de la mà de 412 experts, que són líders de reconegudes signatures com Danone, PepsiCo, COVAP, Anecoop, Trops, Grup Perichán, Kölla, Grup Palacios, Grup Alsur, Cooperativa La Palma, Deoleo, Cerealto, Pistacyl o Europistachios, així com de veus d’investigadors del CSIC o *IFAPA, entre altres.
Els experts intercanviaran perspectives i casos d’èxit d’agricultura de precisió, robòtica, IA, utilització de drons, sensors de monitoratge i maquinària autoguiada en les explotacions amb l’objectiu de compartir les possibilitats d’aquestes solucions en els cultius. Així mateix, exposaran els conceptes i iniciatives tecnològiques que han sorgit per a optimitzar el reg i analitzaran el paper de la innovació en l’agricultura regenerativa, la producció extensiva, l’olivicultura, la viticultura, els hivernacles i la fruticultura.
Paral·lelament, el congrés serà seu d’un cim nacional únic en el qual se citaran secretaris i directors generals de l’àmbit agroalimentari de diferents comunitats autònomes com Andalusia, Castella i Lleó, Regió de Múrcia o Catalunya. Tots ells presentaran els programes que estan impulsant per a reforçar la resiliència de les explotacions i el desenvolupament sostenible dels seus territoris.
De la mateixa manera, el Congrés AgriTech 4.0 examinarà com s’estan digitalitzant les cooperatives, amb motiu de l’Any Internacional de les Cooperatives decretat per l’ONU, i aprofundirà en els desafiaments de la indústria que sorgeixen de l’actualitat com la nova PAC, l’acord UE-Mercosur, l’efecte dels ciberatacs o el relleu generacional.
Paral·lelament i de manera pionera, l’esdeveniment acollirà la Gran Gala dels Premis Armilla Agricultor, els “Estrella Michelín de l’Agricultura”, que tenen l’objectiu de distingir als millors professionals agrícoles d’Espanya que estan apostant per la innovació, la sostenibilitat i la tecnologia en les seves explotacions.
PROJECCIÓ INTERNACIONAL
Expo AgriTech 2025, que compta amb el suport de la Junta d’Andalusia, la qual realitza aquestes actuacions gràcies al cofinançament de la Unió Europea a través dels fons europeus Feder, ha reforçat el seu caràcter internacional amb la presència del Brasil com a país convidat. Al seu torn, comptarà amb una representació empresarial i institucional de l’Argentina, encapçalada per l’ambaixador de la República a Espanya, Wenceslao Bunge *Saravia, i amb la participació de delegacions d’Austràlia, Grècia, Irlanda, Polònia, el Pakistan, França o Dinamarca, que acudiran per a conèixer les solucions tecnològiques més recents per al sector agrícola.