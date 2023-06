Experts valoren les estratègies de microeliminació d’Hepatitis C

Diversos especialistes han evidenciat el valor de les estratègies de microeliminació del virus de l’hepatitis C (VHC) per a diagnosticar, derivar i tractar a poblacions vulnerables d’alta prevalença a Balears.

Un grup d’experts encarregat de l’estudi ‘HepCFreeBaleares Eliminació de l’hepatitis C a les Illes Balears (Mallorca, Menorca i Eivissa)’ ha presentat aquest dimarts les conclusions del projecte, posant de manifest que les poblacions amb major risc i prevalença del VHC, com les persones que mantenen hàbits de risc o addiccions a tòxics, tenen més dificultats per a accedir als serveis sanitaris habituals.

En aquest projecte, coordinat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), amb el suport de Gilead, es proposa un nou model d’atenció centrat en les persones que consumeixen drogues en les tres illes, per ser un segment poblacional vulnerable amb alt risc d’infecció pel virus i amb més dificultats per a accedir als serveis sanitaris.

La iniciativa correspon a la convocatòria internacional competitiva de beques de Gilead Sciences, denominada Programa STAT (Simplification and Test and Treat Strategies Towards Hepatitis C Elimination) i que es troba dins del paraigua del programa de beques de Gilead LLEGA-C, totes elles destinades al suport en l’eliminació de l’hepatitis C.

A més, està coordinada pel doctor del Grup de Recerca en Sistemes de Salut de ISGlobal i professor associat de la Universitat de Barcelona, Jeffrey Lazarus; l’especialista en aparell digestiu de l’Hospital Universitari Són Llàtzer, Àngels Vilella, i la doctora del Servei de Hepatología i Medicina Interna de l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), María Buti.

Atesos els resultats presentats aquest dimarts, s’ha evidenciat que s’han aconseguit diagnosticar 170 casos a Balears des que es va iniciar a l’abril de 2021.

En paraules de Lazarus, ‘HepCFreeBalears’ és “una aposta sense precedents a Espanya”. “Des de la seva posada en marxa en 2021, hem aconseguit establir un model millorat per a l’atenció de les poblacions d’alt risc, una cosa especialment rellevant, ja que aquest segment poblacional vulnerable té un alt risc d’infecció pel virus i més dificultats per a accedir als serveis sanitaris habituals”, ha ressaltat.

En aquest sentit, ha considerat que “les institucions regionals tenen un paper clau en l’abordatge d’aquestes poblacions vulnerables per a aconseguir aconseguir l’eliminació a les Illes”.

Per part seva, la doctora Vilella ha recordat que, a través d’aquesta iniciativa, s’ha canviat el circuit del sistema assistencial perquè el pacient segueixi prop del seu metge habitual i pugui recollir el seu tractament en la Unitat de Conductes Addictives (UCA).

“Gràcies a això, hem millorat l’adherència del pacient al procés diagnòstic i reeixit que més del 90 per cent dels pacients als quals hem proposat participar i garbellar-se, hagi acceptat”, ha valorat l’especialista, qui ha ressaltat que, dels diagnosticats, el 90 per cent s’ha curat.

El projecte, pioner a Espanya i referent internacional per a la millora de l’abordatge de les poblacions vulnerables, ha permès establir un nou model d’atenció per a la micro eliminació de l’hepatitis C en PWUD (People Who Usi Drugs) a les Illes, implementant-se en 17 centres d’addiccions a Balears en quatre fases. Aquestes són Reclutament i garbellat in situ; Prescripció telemàtica i dispensació des dels centres d’addiccions; Vinculació a l’assistència sanitària i Controls SVR 4 i SVR12.

A través del projecte es vol arribar als pacients amb antecedents de consum de drogues que són atesos en els diferents centres de serveis d’addicció governamentals i no governamentals, en una unitat mòbil de metadona, o que estan a la presó, amb la finalitat de realitzar proves i vincular a les persones que consumeixen drogues amb l’atenció del VHC.