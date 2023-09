Experts alerten de la falta “d’equitat” d’accés pels pacients a la sanitat

Els experts que van participar en la ‘IV Jornada de Teràpies Avançades. 4 anys de CAR-T a Espanya’ van assenyalar que “la falta d’equitat i accés” dels pacients a tractaments innovadors dificulta la incorporació d’aquests al Sistema Nacional de Salut (SNS).

“Hi ha pacients que estan morint perquè, tenint teràpies avançades aprovades a Europa, no arriben a Espanya”, van indicar, i van demanar que Espanya adapti a la realitat actual i futura el ‘Pla Nacional d’Abordatge de Teràpies Avançades en l’SNS’ per a recuperar el seu “lideratge” en teràpies CAR-T.

Aquesta és una de les principals conclusions de la trobada organitzada per Gilead Sciences España, en el qual van participar hematòlegs i altres especialistes mèdics, a més de representants d’associacions de pacients i de l’administració pública.

Tots ells van analitzar la situació en la qual es troben actualment les teràpies avançades i el Pla Nacional, destacant la necessitat de continuar avançant amb pas ferm per a la correcta implantació de les CAR-T a Espanya, on van arribar fa més de quatre anys, convertint al nostre país en pioner en comparació amb la resta d’Europa.

“En aquell moment, Europa ens va mirar amb enveja, però els èxits cal mantenir-los en el temps”, va afirmar la doctora Anna Sureda, cap del Servei d’Hematologia Clínica de l’ICO L’Hospitalet i presidenta del Grup Espanyol de Trasplantament Hematopoètic i Teràpia Cel·lular (GETH), qui va puntualitzar que, en el futur, “podem tornar a estar al capdavant, però hem d’optimitzar tots els passos del procés CAR-T”.

El Pla Nacional veia la llum al novembre de 2018; però encara queda molt per fer. En aquest sentit, el doctor José Luis Poveda, Gerent de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, va afirmar que, en aquells dies, “es va produir un còctel de talent. Vam ser capaços de concentrar a l’administració, a la indústria farmacèutica i als professionals. Però, després d’aquests cinc anys, hem canviat poc. Hi ha noves teràpies, però seguim amb el mateix model i no hem incorporat aquestes per a les noves necessitats. Tots els professionals coincidim que l’actualització del Pla Nacional de Teràpies Avançades és imprescindible”, al que afegia que “hem de solucionar el principal coll d’ampolla: l’accés”.

La doctora Sol Ruiz, cap de Divisió de Productes Biològics i Teràpies Avançades de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), va subratllar que “el paper del nostre país en recerca de teràpies avançades i la revisió de la legislació farmacèutica en marxa tractarà d’agilitzar els aspectes en el maneig, fabricació i distribució d’aquesta mena de tractaments. Això és fonamental perquè els pacients tinguin accés com més aviat millor a aquests medicaments”.

La representació dels pacients va ser a càrrec de Begoña Barragán, presidenta de AEAL (Associació Espanyola d’Afectats de Limfoma, Mieloma i Leucèmia), qui va contar la seva història personal sobre la detecció del seu limfoma fa 22 anys: “Mentre jo avui puc celebrar, hi ha persones aquí fos que estan morint. Estan morint perquè, tenint teràpies aprovades a Europa, no arriben a Espanya”. Barragán assenyala que, encara que des de l’associació ajuden els pacients a traslladar-se per a rebre tractament, posant per a això en marxa programes especials destinats a ells i un llarg etcètera, “de res ens serveix obrir centres ni tenir programes d’acompanyament si no s’aproven tractaments i no es facilita l’accés. Se’ns moren pel camí”.

Les CAR-T curen

Els experts sanitaris participants van abordar les teràpies CAR-T des de diferents punts de vista. La doctora Mariana Bastos, coordinadora de Limfomes en la Unitat de Teràpies Avançades del Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Gregorio Marañón, va exposar com a aprenentatge d’aquests anys la necessària identificació precoç del pacient, per al que és essencial la multidisciplinarietat i connexió entre especialitats. Les teràpies CAR són una alternativa de tractament eficaç per a aquells pacients que s’hagin tornat resistents a altres tractaments, com és el cas de la quimioteràpia en els pacients amb limfoma. En aquest sentit, va assenyalar que “en el limfoma difús de cèl·lules B? grans no és la tercera línia de tractament eficaç, és la segona línia” perquè “en limfoma, el CAR-T cura, i aquesta és la diferència”, en referència a aquests tractaments.

Per part seva, el doctor Alejandro Martín, Hematòleg de l’Hospital Universitari de Salamanca i vicepresident del Comitè Científic del GELTAMO, va assenyalar que “fa uns anys, si un pacient era resistent a la quimio, ho tenia tot perdut. L’arribada de les CAR-T és una nova esperança per als pacients”. Va destacar també la importància dels temps i la capacitat d’adaptació en el tractament dels limfomes: “les CAR-T són teràpies vives que evolucionen constantment, aniran a línies més precoces i apareixeran nous fàrmacs. Hem d’adaptar-nos a tot això”.

Mercedes Montoro, responsable de l’Eix d’Infermeria de Teràpia Cel·lular del Grup Espanyol de Trasplantament Hematopoètic i Teràpia Cel·lular (GETH), va fer al·lusió a les teràpies CAR-T des del punt de vista de l’abordatge del pacient i de la necessitat d’acompanyar-li al llarg de tot el procés, ajudant-los i ensenyant-los a gestionar la malaltia en la seva vida diària. Per això, reivindica com a repte potenciar la figura de la ‘infermera de pràctica avançada’ per a “ser referents dels pacients”, els qui -va afegir- “estan desbordats que la malaltia hagi progressat, però ens pregunten com podrien ells ajudar i aportar per a ser corresponsables de la seva salut. Els infermers hem de tenir un pla estratègic de formació individualitzat per a ajudar als pacients en la gestió de la seva salut i detectar i assegurar que porten de la manera adequada tot el procés”.

En aquest sentit, el doctor Raúl Córdoba, cap associat d’Hematologia i coordinador Unitat de Limfomes de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, va puntualitzar que “també cal donar veu als professionals sanitaris perquè se’ls ha escoltat poc. Encara que els pacients són els que sofreixen, els metges els acompanyem en la seva desesperació i sofriment. Necessitem accedir a alguna cosa que un pacient necessita”. Al que va afegir que “crec que, com a repte, els hematòlegs hem après a millorar aquest procés, però és important simplificar-lo, cada vegada s’ha fet més complex, la burocràcia és major”.

Nous reptes

En el pla polític va participar Faustino Blanco, director de la Fundació per a la Recerca i la Innovació Biosanitària d’Astúries (Finba) i ex secretari general de Sanitat, qui va assenyalar que “em sembla que el pla és un èxit. És el producte de la col·laboració, d’entendre els canvis revolucionaris. Però els èxits poden ser efímers. Hem de veure on estem i què ens toca fer”, al que va afegir que, “en Medicina, sempre apareixen nous reptes, però hem d’establir les prioritats, com a equitat i accessibilitat a les CAR-T”.

Per part seva, Ana Pastor, diputada del Grup Parlamentari Partit Popular i exministra de Sanitat, va subratllar que “és el moment d’avaluar quin ha estat l’impacte del pla. Crec que s’ha fet una gran feina, però hi ha elements en els quals avançar”. En aquest context, va especificar que les teràpies CAR-T han de tenir una part molt destacada dins de l’adaptació al pla europeu de la lluita contra el càncer. A més, va assenyalar que cal agilitzar l’aprovació de la major quantitat d’innovacions terapèutiques validades per la EMA.

En l’àmbit regional, l’aplicació de les accions en CAR-T dutes a terme pel Ministeri de Sanitat en aquests anys ha estat diferent segons la comunitat. En aquest sentit, Elena Casaus, coordinadora de l’Estratègia Regional de Teràpies Avançades de la Comunitat de Madrid, va explicar que “implementem una estratègia regional reeixida basada en dos pilars. D’una banda, és un model col·laboratiu amb grups interdisciplinaris, integrat pels representants dels 8 hospitals d’alta complexitat del SERMAS. L’altre pilar és la creació d’una Unitat centralitzada que coordina tot el procés assistencial que actua com a porta d’entrada per a totes les sol·licituds dels pacients”.

Un lustre de CAR-T a Espanya

En relació amb la jornada, María Río, vicepresidenta i directora general de Gilead Sciences España, va afirmar que és “una oportunitat meravellosa per a recordar l’aconseguit”, i va destacar, en al·lusió al Dia Mundial del Limfoma, que el seu lema ‘No podem esperar’ “és realment potent i amb un missatge veritablement d’anomenada a tots a l’acció. Perquè els pacients no poden esperar”.

Per part seva, Begoña Barragán va finalitzar la seva intervenció indicant que “m’encantaria venir a l’any que ve i dir amb un somriure que ens han arribat les teràpies, que estan aprovades, que són eficaces, que són segures. Els pacients no poden esperar més de 3 anys”. “No sé com els metges expliquen als pacients el que no podem explicar-nos entre nosaltres. Els pacients de limfoma de cèl·lules del mantell porten més de tres anys esperant. Com expliquem això a un pacient?”, va puntualitzar. De fet, des de la perspectiva mèdica, el Dr. Raúl Córdoba va afirmar que “els pacients han de tenir el mateix accés a les teràpies disponibles, hem de lluitar contra les desigualtats i la inequidad, i no sols en relació amb altres països europeus. Perquè un pacient espanyol no té accés i un veí sí? Això els nostres pacients ens ho pregunten”.

