Experience Group, plataforma independent especialitzada en el desenvolupament i operació de marques premium en els sectors de moda, esport i lifestyle, encara una nova fase de creixement després de rebre una inversió de cinc milions d’euros per part de Inveready, un dels fons de capital de risc més actius del mercat espanyol. L’operació, estructurada a través del seu vehicle de Venture Debt, permetrà a la companyia reforçar la seva expansió nacional i internacional i consolidar el seu model de negoci a Europa.
L’aposta del fons arriba en un moment clau per a Experience Group, que ha reorganitzat recentment el seu portafolis i s’ha consolidat com un operador estratègic en el sud d’Europa per a marques globals com Vans, Columbia o New Era. Amb seu corporativa i centre logístic a Madrid, al costat d’oficines a Barcelona i Lisboa, el grup empra actualment més de 450 professionals i preveu tancar 2025 amb més de 60 punts de venda actius, inclosos 37 nous establiments en retail.
“L’entrada de Inveready suposa un impuls clau en la nostra estratègia de creixement. Ens permet continuar ampliant capacitats, incorporar noves marques al nostre ecosistema i reforçar la nostra presència internacional,” assenyala Nacho Puig, CEO d’Experience Group.
Experience Group ha construït una plataforma operativa diferenciada, caracteritzada per una estructura flexible, una xarxa retail en expansió i una cultura centrada en l’excel·lència en l’execució. Segons explica Nacho Puig, cofundador i CEO: “El nostre focus és clar: portar les marques al mercat amb excel·lència operativa, visió local i agilitat estratègica. No som simplement distribuïdors; construïm marca des de l’execució”.
Aquestes col·laboracions consoliden a Experience Group com un operador especialitzat capaç de gestionar marques globals amb estàndards d’excel·lència en entorns retail, wholesale i omnicanal.
L’estructura potencia l’escalabilitat operativa i situa a Experience Group com un soci clau per a marques que busquen aterrar, créixer o reordenar la seva presència en el mercat europeu amb una execució consistent i localment adaptada.
La injecció de capital de Inveready permetrà accelerar diversos eixos estratègics com duplicacar la capacitat logística i operativa, amb focus en eficiència i tecnologia; expansió progressiva per Europa, incorporant nous mercats a la seva xarxa: Acceleració del creixement retail, reforçant obertures, franquícies i gestió integral de botigues; i l’augment de la cartera de marques i millora del suport operatiu a les ja existents.
La companyia projecta aconseguir una facturació superior a 76 milions d’euros en 2026, impulsada per la seva capacitat per a articular plans d’expansió amb un fort coneixement local.