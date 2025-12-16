Experience Group preveu facturar 78 milions d’euros el 2026

Experience Group, plataforma independent especialitzada en l’operació i el desenvolupament de marques prèmium, inicia una nova etapa marcada per un ambiciós pla estratègic orientat a l’expansió internacional, la modernització operativa i la consolidació del seu model de negoci a Europa.
Després de reorganitzar el portafolis de marques i finalitzar la col·laboració amb New Balance -amb la qual encara manté un litigi als jutjats civils- la companyia activa un nou cicle de creixement, reforçat per l’entrada d’Inveready, que ha invertit 5 milions d’euros a través d’un vehicle de venture debt.
Aquesta operació suposa un suport directe al model de negoci del grup i permetrà accelerar els eixos prioritaris del full de ruta: expansió comercial, eficiència operativa i transformació tecnològica.
Entre els objectius i el pla d’expansió de la companyia, Experience Group preveu tancar el 2025, segons publica el portal modaes.com, amb un 60% més de facturació, amb més de 60 punts de venda actius, incloent-hi 37 noves obertures, i una plantilla de 450 empleats entre equips corporatius, comerç al detall i operatius. Amb vista al 2026, el grup fundat per Nacho Puig i Juan Manuel Alvarez preveu superar els 78 milions de facturació impulsada pel desenvolupament del comerç al detall, l’ampliació multimarques i el reforç tecnològic que permetrà escalar el model amb més eficiència.
Aquesta previsió de creixement se sustenta en contractes d’exclusivitat amb marques líders del sector; integració omnicanal entre comerç al detall, wholesale i digital; sinergies operatives entre les marques gestionades; i un pla d’expansió internacional que contempla la seva entrada a França, Itàlia i altres mercats europeus.
Una part significativa de la inversió que farà la companyia es destinarà a la modernització tecnològica, incloent-hi la millora de sistemes interns, l’ampliació de plataformes logístiques i la integració de solucions avançades per maximitzar l’eficiència operativa del grup.
Experience Group s’ha consolidat com a un dels operadors independents més sòlids del sud d’Europa. El seu model combina estructures corporatives eficients amb equips experts en comerç al detall i distribució, cosa que permet oferir a les marques internacionals un enfocament àgil, flexible i orientat a resultats sostenibles.
La companyia s’ha posicionat com a soci estratègic per a marques globals que busquen creixement a la península Ibèrica mitjançant acords d’exclusivitat, gestió directa i construcció de marca al punt de venda.
Entre les marques líders que han confiat el seu desenvolupament a Experience Group hi ha New Era, marca referent en lifestyle i proveïdor oficial de la MLB, NBA i NFL, que ha continuat ampliant el seu desplegament de comerç al detall a Espanya i Portugal de la mà del grup, sumant més de 30 obertures en un any i amb previsió de superar les 40 botigues a començaments de 2.
Per part seva, Columbia Sportswear ha confiat a Experience Group l’operació de la seva xarxa de comerç al detall a la península Ibèrica per als pròxims cinc anys, reforçant la seva presència en ubicacions estratègiques. A més, compta també amb firmes com Vans o Clarks.