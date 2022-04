L’expansió internacional de LaLiga, clau en la seva revalorització

L’edició espanyola de la revista ‘Forbes’ ha triat a LaLiga com la competició ‘premium’ amb major potencial de revaloració, superant a altres competicions com la Premier League, MLS, Fórmula 1 o l’ATP, que també figuren en el rànquing.

El Comitè d’experts de ‘Forbes’ ha tingut en compte diferents variables per a la realització d’aquest rànquing com l’actual volum de negoci, la sostenibilitat econòmica, el model de governança, la presència en entorns digitals, l’atracció de capital i el seguiment a nivell internacional. L’anàlisi d’aquests aspectes ha donat com a clar guanyador a LaLiga com a negoci més atractiu per als inversors.

L’expansió i projecció internacional és un dels factors determinants per a valorar el potencial de revaloració de les competicions esportives, una vegada que han aconseguit el seu màxim potencial en els mercats locals. I aquest ha estat precisament un dels aspectes més valorats pels experts de la publicació en el cas de LaLiga.

LaLiga va iniciar el seu procés d’internacionalització fa tan sols cinc anys, però compta ja amb presència en 41 països, amb 44 delegats en destinació i altres 11 persones en la seu de LaLiga a Madrid. A més, per al seu projecte de globalització, LaLiga compta amb 11 oficines internacionals, així com dues ‘joint ventures’ a Nord Amèrica i la Xina, i una ambiciosa estratègia d’expansió internacional que abasta ja a 90 països.

El creixent interès pel futbol espanyol i la major visibilitat sobre el terreny s’han traduït en un augment d’un 30% en les audiències globals de les retransmissions dels partits de LaLiga des de la temporada 2015/16. El que, al seu torn, ha significat un augment d’un 247% en el valor dels drets audiovisuals internacionals des de 2013/14, i un augment del valor de marca de LaLiga, quintuplicant el nombre de patrocinadors en els últims vuit anys.

Els últims concursos en regions estratègiques com els Estats Units, Mèxic o l’Índia han revelat avanços de més del 50% respecte als contractes previs, i en regions com Llatinoamèrica, Centreamèrica i el Japó ja valen més les retransmissions del futbol espanyol que l’anglès.

L’expansió internacional és una prioritat per a la competició espanyola i un dels eixos del pla inversor que LaLiga i CVC han definit en el marc de LaLiga Impuls, pel qual s’han injectat 1.994 milions d’euros en el conjunt dels clubs.

L’entrada de la signatura ha valorat la competició en més de 24.000 milions d’euros en el marc de l’operació, més del doble que la lliga francesa valorada en 11.500 milions, o la Sèrie A, que no va aconseguir la unitat necessària de la majoria de clubs, i va ser taxada en 17.000 milions d’euros.

Per la seva part les competicions de motor MotoGP i Fórmula 1, amb potencial per a créixer amb la introducció de més grans premis, han estat valorats pel banc d’inversió Rothschild en 1.800 milions i 4.400 milions, respectivament.