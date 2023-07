Èxit total del programa de voluntariat per la Copa Amèrica a Vilanova

En només un mes, des de la seva presentació el passat 7 de juny, la Comunitat del Voluntariat de la Copa Amèrica Barcelona 2024 supera els 2.495 registres totals. Concretament, 690 persones han completat ja la seva candidatura a ocupar una de les 350 places de voluntariat previstes per a la preregata que es disputarà entre el 14 i el 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú. A més, unes altres 1.314 persones han fet el mateix amb vista a l’esdeveniment principal de Barcelona que es disputarà entre els mesos d’agost i octubre de 2024.

En tots dos processos, cal destacar “la gran acceptació” entre la població local. Especialment, en el cas de Barcelona, on les més de 550 sol·licituds procedents de la capital catalana superen el 40% del total de registres. Una mostra de l’impacte positiu que es comença a percebre entre el gruix de la ciutadania entorn de la Copa Amèrica a aproximadament quatre mesos vista per al tancament del terme d’inscripcions per a formar part del programa de voluntariat de l’esdeveniment principal de la Copa Amèrica Barcelona 2024.

A Vilanova i la Geltrú, on la revisió definitiva de sol·licituds i la confirmació de les primeres posicions donarà principi el pròxim 17 de juliol, pràcticament tres de cada quatre candidatures rebudes (445) procedeixen del territori català i un 40% d’aquestes de la mateixa capital del Garraf. No obstant això, des de l’organització de la Copa Amèrica confien que “aquesta xifra continuarà creixent considerablement” en els pròxims dies i recorden que es tracta d’un procés “obert a tots els adults, que vulguin mostrar els valors de la 37a America’s Cup al món”.

Prioritat local, impacte mundial

Al marge de la prioritat de poder comptar amb la màxima implicació de la ciutadania local en un esdeveniment que tal com va succeir amb els Special Olympics i els Jocs de 1992 tornarà a situar a ulls del món tant a Vilanova i la Geltrú com Barcelona. La dimensió global de la Copa Amèrica tampoc ha passat inadvertida per a centenars d’aspirants de fora de Catalunya, que també han completat el seu registre per a tots dos processos.

En el cas de la preregata del pròxim mes de setembre, més de 200 persones procedents, especialment d’altres punts d’Espanya (70) i de països com Itàlia, França, el Regne Unit i fins i tot Nova Zelanda, també aspiren a formar part del programa a Vilanova i la Geltrú. Mentre que, en el cas de l’esdeveniment principal de Barcelona 2024, el nombre de sol·licituds procedents de l’estranger ronda ja el mig miler (494).

El programa de voluntariat de la Copa Amèrica brindarà a les persones seleccionades l’oportunitat de formar part d’un dels esdeveniments esportius més seguits i de major tradició històrica del planeta. Una experiència inoblidable a través de la formació i de sessions informatives específiques en cadascuna de les tres àrees de voluntariat en les quals s’agruparà l’esdeveniment: aigua, terra i mitjans i TV. Les sol·licituds poden realitzar-se únicament a través de la pàgina web de la Copa Amèrica: ‘https://www.americascup.com/volunteers’.