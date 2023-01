Èxit de SO-LA-NA als Premis ALMA amb un doble reconeixement

La productora SO-LA-NA Entertainment, especialitzada en la realització d’espectacles flamencs de qualitat i la productora de l’exitós cicle Flamenco Real, al Teatro Real, ha rebut dos guardons ÀNIMA d’Andalusia, uns reconeixements concedits per la Fecace, la Federació de Comunitats Andaluses, i que compten amb el suport de la Junta d’Andalusia. Els guardonats han estat el fotògraf de SO-LA-NA, Juanlu Vela -Premi Ànima d’Andalusia per la Projecció de la Imatge del Flamenc-, i del bailaor Eduardo Guerrero, un dels artistes més assidus a les seves produccions, condecorat amb el Premi a la Trajectòria Internacional.

Enrique Morente, Paco de Lucía o Camarón són algunes de les grans llegendes del flamenc que han estat immortalitzades per l’objectiu de Juanlu Vela, que a més va treballar com a fotògraf oficial d’algunes de les figures més icòniques de la música internacional com: Leonard Cohen, Bod Dylan, Bruce Springsteen o Els Rolling Stones. Per la seva banda, el recent cap de cartell de les gires de l’Índia i el Brasil produïdes per SO-LA-NA, Eduardo Guerrero, suma aquest nou èxit als ja obtinguts amb el Premi Desplante del Festival de les Mines de la Unió 2013, el Premi del Públic del Festival de Jerez 2017 i el Premi Gaditano de l’any, Ateneu de Cadis, 2021.

Els premis han reconegut també, en aquesta tercera edició, altres personalitats com Passió Vega o Kiki Morente.

El Corral de la Moreria, un dels temples del flamenc i un dels millors tablaos del món, va ser l’escenari elegit per a aquesta nova edició dels Premis ALMA que tenen com a finalitat principal fomentar aquest art mitjançant la producció dels seus espectacles.