Èxit de participació i compromís en la primera edició de Mama’s Chuckker

Els tres equips de dones polistes amateurs, Forté Pharma, Marquès de Riscal i Powen van celebrar amb èxit la I Edició del partit de pol femení Mamas Chukker, un esdeveniment benèfic on es van donar cita personalitats com l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i altres cares conegudes com Boris Izaguirre, Susanna Griso o l’actor Miguel Ángel Muñoz.

L’empresari Javier Goyeneche, fundador d’Ecoalf, va ser l’encarregat d’arbitrar aquesta primera edició que va tenir lloc dissabte passat en el Camp Vila de Madrid, en un esdeveniment esportiu i social la recaptació de fons del qual és per a impulsar la recerca del càncer de mama a través del talent femení i l’esport.

Aquesta cita on s’han reunit a més altres personalitats del món empresarial, científic i esportiu, així com cultural, ha posat en relleu el compromís de diferents sectors units per a donar visibilitat a aquesta patologia. Gràcies a la conscienciació sobre la prevenció i detecció precoç, les millores en el diagnòstic i tractament, aquest tipus de càncer té millor pronòstic i majors índexs de supervivència i cronificació. Malgrat això, 6.600 pacients moren cada any a Espanya per aquesta malaltia.

Els fons recaptats van dirigits a tres projectes de recerca liderats per oncòlegs d’hospitals espanyols de referència. Els projectes de recerca estan dirigits per la doctora Eva Ciruelos de l’Hospital 12 d’octubre; el Dr. Aleix Prat de l’Hospital Clínic Barcelona; i la Fundació de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica a través del seu Programa de Beques, Projectes i Premis SEOM 2024.

La I edició del partit benèfic Mamas Chukker forma part del programa Dona Esport Càncer (MDC) desenvolupat per AMHO. Aquest programa compta amb el suport institucional i aval científic de societats entre les quals destaquem SEOM (Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica), SOLTI (Grup de Recerca Oncològica), el CSD (Consell Superior d’Esports) a +través del seu programa “Univers Dona II”, i més de 70 federacions esportives, entre elles la RFEP (Real Federació Espanyola de Polo).

Per a saber més d’aquesta iniciativa l’entitat ha habilitat un espai en el seu web on es troba tota la informació i els projectes de recerca, els seus investigadors i fundacions.