L’exclusió de Huawei del 5G podria suposar pèrdues per al PIB d’Europa

La Comissió Europea considera “absolutament justificada” l’exclusió, per part d’alguns països de la Unió Europea, d’Huawei i ZTE del desplegament de les seves xarxes de 5G.

Així es recull en un comunicat difós després de la roda de premsa per part del comissari de Mercat Interior i encarregat de Telecomunicacions, Thierry Breton, que també va instar la resta de països que encara no l’han fet a prendre mesures en aquest mateix sentit, per motius de seguretat nacional.

No obstant això, la limitació a la competència en l’àmbit del 5G tindria un important impacte, a més de nivell tècnic, per a l’economia a Europa, segons posa en relleu un informe d’Oxford Economics, que quantifica entre 12.000 milions i 85.000 milions d’euros, segons l’escenari, les pèrdues en el PIB per a 2035 del conjunt de 31 països europeus analitzats per la consultora.

Concretament, per a les operadores europees la restricció de proveïdors clau en infraestructures 5G, entre el que s’inclouen companyies com Huawei i ZTE, suposaria un increment en les seves despeses en la implantació de les seves batudes de cinquena generació d’entre 1.400 milions i 4.500 milions d’euros anuals, la qual cosa representa un augment de fins al 30%, aproximadament. Aquest impacte no inclou els importants costos per a les operadores derivats d’haver de substituir en les seves xarxes els equips fabricats pels proveïdors sobre els quals s’imposessin les restriccions.

Al costat de les conseqüències financeres, l’informe d’Oxford Economics també subratlla l’alentiment en la innovació i els retards en el desplegament en la xarxa que implicaria una restricció a la competència en el camp 5G, la qual cosa també tindria com a conseqüència la limitació de l’accés a aquestes tecnologies a milions de persones en els pròxims anys.

Huawei, en desacord amb la comissió

Huawei ha expressat, a través d’un comunicat, la seva ferma oposició i desacord davant els comentaris realitzats pels representants de la Comissió Europea, manifestant que “no es basen en una avaluació verificada, transparent, objectiva i tècnica de les xarxes 5G”.

Encara que la companyia afirma entendre la preocupació de la Comissió Europea per protegir la ciberseguretat a la UE, també alerta sobre els greus riscos econòmics i socials que tindrien “les restriccions o exclusions basades en judicis discriminatoris” i que, a més, “obstaculitzarien la innovació i distorsionarien el mercat de la UE”. Per a això, al·ludeix al ja esmentat informe d’Oxford Economics, que posa de manifest que “excloure a Huawei podria augmentar els costos d’inversió en 5G fins i tot en desenes de milers de milions d’euros, i hauran de pagar-ho els consumidors europeus”.

En el seu comunicat Huawei també remarca que “qualificar de manera pública a entitat individual com a proveïdor d’alt sense base jurídica va en contra dels principis del lliure comerç”. A més, considera important subratllar que “l’avaluació discriminatòria del proveïdor d’alt risc no s’aplicarà a cap proveïdor sense un procediment justificat i una audiència adequada”. En aquest sentit, afirma que Huawei, com a actor econòmic a la UE, “té drets processals i substancials, i ha d’estar protegida per les lleis de la UE i dels Estats membres, així com pels seus compromisos internacionals”.

Al mateix temps, Huawei recorda que la ciberseguretat és la seva principal prioritat i posa d’exemple la posada en marxa d’un Centre de Transparència de Ciberseguretat a Brussel·les. “Aquest centre està obert a clients i organitzacions independents de proves de tercers. Se’ls convida a realitzar proves i verificacions de seguretat justes, objectives i independents d’acord amb els estàndards de ciberseguretat reconeguts per la indústria i les millors pràctiques. Mantenim el nostre compromís d’oferir productes i serveis certificats i de confiança a escala mundial, que connectin a milions d’europeus”, explica la companyia.