Evusheld, considerat una de les millors innovacions de l’any per ‘Time’

Evusheld, la combinació d’anticossos d’acció perllongada desenvolupada per AstraZeneca i aprovada per l’EMA per a la prevenció i el tractament de la covid-19 en persones immunocompromeses, ha estat inclosa per la revista Time com una de les millors innovacions de l’any i una entre les úniques tretze propostes que han estat seleccionades al camp de la salut.

La revista nord-americana llista anualment les principals innovacions que han canviat la vida de les persones durant el darrer any, entre les quals recull iniciatives de tecnologia, sostenibilitat, entreteniment i salut, entre d’altres.

En la seva reflexió per incloure Evusheld entre les millors innovacions de l’any, Time destaca que “les vacunes contra la covid-19 funcionen, però és possible que les persones immunodeprimides no produeixin una resposta immunitària tan forta. Evusheld es va convertir en el primer tractament per protegir aquest grup abans de l’exposició al virus quan va rebre l’autorització d’emergència de la FDA el desembre del 2021. La teràpia d’anticossos, fabricada per AstraZeneca i administrada a persones amb alt risc de desenvolupar-ne una malaltia greu si contrauen covid-19 és una combinació de dos anticossos monoclonals que absorbeixen les proteïnes del virus per evitar que infectin les cèl·lules sanes”.

Aquesta teràpia va ser aprovada inicialment per a la prevenció en persones immunocompromeses i el mes de setembre passat l’EMA la va autoritzar també com a tractament d’adults i adolescents (de 12 anys o més que pesen almenys 40 kg) amb covid-19 que no requereixen oxigen suplementari i que tenen un risc més gran de progressar a covid-19 greu.