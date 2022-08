Europa aprova lenacapavir (Gilead), única opció de tractament contra el VIH

Gilead Sciences ha anunciat que la Comissió Europea (CE) ha concedit l’autorització de comercialització de Sunlenca (lenacapavir) injectable subcutani i en comprimits per al tractament del VIH, en combinació amb un altre/s antiretroviral/és, en adults amb infecció per VIH-1 multiresistent als fàrmacs per als quals no és possible una pauta de tractament antiviral supresor. Lenacapavir és el primer inhibidor de la càpside amb un mecanisme d’acció múltiple i sense resistència creuada coneguda amb altres classes de medicaments existents, la qual cosa ofereix una nova opció de tractament cada sis mesos per a les persones amb VIH que ja no responen de manera eficaç a la seva teràpia actual.

“Lenacapavir ajuda a cobrir una necessitat crítica no coberta per a les persones amb un historial de tractament previ complex i atorga als especialistes l’oportunitat d’oferir una opció dues vegades a l’any molt esperada per aquests pacients que corren un major risc de desenvolupar sida”, afirma el Dr. Jean-Michel Molina, de la Universitat de París Vaig citar, professor de Malalties Infeccioses i cap del Departament de Malalties Infeccioses dels hospitals Saint-Louis i Lariboisière. “En l’estudi Capella, aquest fàrmac, en combinació amb altres teràpies antiretrovirals, va demostrar taxes sostingudes de supressió virológica i una recuperació de cèl·lules T CD4+ clínicament significativa en persones amb VIH multi resistent. A més, proporciona una opció terapèutica innovadora d’acció prolongada contra el VIH amb el potencial de transformar el panorama clínic”, ha afegit.

La sol·licitud d’autorització de comercialització d’aquesta teràpia està recolzada per les dades de l’estudi de fase 2/3 Capella, que va avaluar l’ús de lenacapavir en combinació amb un règim optimitzat en persones amb VIH multiresistent a fàrmacs i que compten amb un llarg historial en tractaments. En aquesta població de pacients amb necessitats mèdiques significatives no cobertes, el 83 per cent (n=30/36) dels participants que van rebre lenacapavir, juntament amb un règim optimitzat, van aconseguir una càrrega viral indetectable (<50 copies/ml) en la setmana 52; a més d’un augment mitjà en el recompte de CD4 de 83 cèl·lules/µL.

“Després de més de tres dècades impulsant avanços en el tractament i la prevenció del VIH, els científics de Gilead presenten una nova i innovadora opció de tractament d’acció prolongada”, subratlla Daniel O’Day, president i CEO de Gilead Sciences. “Lenacapavir és un medicament únic i potent que ofereix opcions de dosatge flexibles. Després d’aquesta aprovació passa a ser l’únic tractament que s’administra dues vegades a l’any a les persones que lluiten contra el VIH multiresistent. El nostre objectiu és oferir múltiples opcions d’acció prolongada en el futur, amb la convicció que això marcarà una diferència essencial en el camí per a acabar amb l’epidèmia del VIH”, ha afegit.

Malgrat els importants avanços en la teràpia antiretroviral, encara existeixen nombroses necessitats crítiques i urgents sense cobrir per a les persones amb VIH. Això és especialment cert en el cas de les persones amb VIH que compten amb un llarg historial de tractament, amb opcions terapèutiques limitades i que no poden mantenir la supressió virológica a causa de la resistència o als problemes d’adherència a un règim complex. Aquest tipus de complexitat augmenta encara més la possibilitat d’una adherència subòptima i el fracàs del tractament, la qual cosa subratlla la necessitat de comptar amb una nova opció de tractament que sigui activa contra les variants resistents del virus gràcies a un mecanisme d’acció nou.

Lenacapavir està indicat a la Unió Europea (UE) per al tractament d’adults amb infecció per VIH multiresistent a fàrmacs en combinació amb un altre/s antiretroviral/és, per als qui d’una altra manera no és possible construir una pauta de tractament antiviral supresor. Lenacapavir comprimits està aprovat per a administració oral abans de l’administració de la injecció subcutània de lenacapavir d’acció prolongada. L’autorització de comercialització s’aplica als 27 estats membres de la UE, així com a Noruega, Islàndia i Liechtenstein.

L’autorització de comercialització europea és l’última fita en la revisió de lenacapavir per part d’una important autoritat reguladora. Al juliol, la FDA (Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units) va acceptar revisar la nova sol·licitud de medicament (NDA) per a lenacapavir en recerca. La FDA ha assignat una data d’acció de la Llei de Tarifes per a Usuaris de Medicaments Receptats (PDUFA, per les seves sigles en anglès), el 27 de desembre de 2022. Es preveu que les presentacions reguladores addicionals i les decisions de les autoritats reguladores continuïn al llarg de 2022.