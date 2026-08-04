Europa està orientant la seva estratègia en intel·ligència artificial (IA) cap als models especialitzats, les aplicacions industrials i les dades de qualitat amb l’objectiu de reforçar la seva competitivitat i reduir dependències tecnològiques en un mercat global dominat per la Xina i els Estats Units.
La Comissió Europea ha situat aquest enfocament al centre de l’AI Continent Action Plan, amb el qual vol convertir les fortaleses europees en acceleradors del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Brussel·les defensa que Europa ha d’aprofitar el potencial dels seus investigadors i de la seva indústria per impulsar aplicacions d’IA en àmbits com la sanitat, l’automoció, la ciència i la fabricació.
El pla comunitari destaca també que els grans conjunts de dades de qualitat són essencials per desenvolupar i entrenar models avançats. Per aquest motiu, la Comissió planteja crear laboratoris de dades dins de les fàbriques d’IA i avançar cap a un mercat únic europeu del dada que permeti escalar solucions d’intel·ligència artificial a tot el continent.
A més, Brussel·les ha impulsat l’Apply AI Strategy, una iniciativa destinada a accelerar l’adopció de la IA en sectors estratègics com la salut, l’automoció, la robòtica, la manufactura, l’energia, la construcció, l’agroalimentació, la defensa, les comunicacions i els serveis públics. L’objectiu és reforçar la competitivitat europea amb aplicacions adaptades a necessitats reals.
Una IA més industrial
Empreses europees ja estan avançant en aquesta línia amb models especialitzats aplicats a entorns industrials. Airbus va anunciar al maig una aliança amb Mistral AI per desplegar intel·ligència artificial en aplicacions aeroespacials sobiranes, des del disseny inicial fins a sistemes embarcats, sota estrictes requisits de seguretat.
BMW també ha apostat per models específics desenvolupats amb Mistral AI per millorar les seves simulacions de xoc. La companyia combina les seves dades industrials i d’enginyeria amb sistemes avançats d’entrenament per crear una IA especialitzada en tasques complexes de desenvolupament.
Mistral AI ha reforçat aquesta estratègia amb l’adquisició d’Emmi AI, una empresa especialitzada en models de física aplicats a l’enginyeria industrial. Segons el seu conseller delegat, Arthur Mensch, l’operació permetrà oferir solucions a fabricants de sectors crítics com l’aeroespacial, l’automoció o els semiconductors.
En la mateixa línia, Siemens defensa que la IA industrial pot generar impacte quan s’aplica a tota la cadena de valor, des del disseny fins a la fabricació i l’optimització d’actius. El president de la companyia, Roland Busch, va afirmar que la intel·ligència artificial industrial “ja no és una funció, sinó una força que remodelarà el pròxim segle”.
Per la seva banda, el president de Telefónica, Marc Murtra, ha defensat que Europa ha d’accelerar el desenvolupament de capacitats tecnològiques pròpies per reforçar la seva autonomia estratègica. Segons Murtra, “construir tecnologia pròpia és la ruta per defensar els valors europeus”, i ha remarcat la importància de les infraestructures digitals per desplegar la IA en sectors clau.