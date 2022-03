Europa abandona l’atenció presencial i l’Estat obre més sucursals bancàries

El debat sobre l’atenció presencial en les oficines bancàries ha ressorgit amb força a Espanya malgrat que la tendència a Europa avança cap a la digitalització i es redueixen seus físiques perquè operin els clients. Aquí les entitats es resisteixen a fer desaparèixer el model presencial, perquè existeix una de les xarxes de sucursals més importants d’Europa, amb CaixaBank al capdavant.

Les dades del Banc Mundial posen de manifest que Espanya és el tercer país europeu amb més oficines per habitant, la qual cosa redunda en una major capacitat per a atendre presencialment els usuaris, com per exemple les persones majors que tenen més dificultats per a usar els canals digitals.

El ritme de decreixement d’oficines ha estat més elevat que a Europa, en reduir-se un 56% en els últims anys enfront del 36% europeu. No obstant això, la banca partia a Espanya d’un volum d’oficines major i, avui dia, és un dels països que continua donant pes a l’atenció presencial.

Si la mitjana europea és de 22,6 sucursals bancàries cada 100.000 adults, Espanya doblega aquest número amb 45,5 oficines de mitjana. Només està superada per Bulgària i Luxemburg, països que aposten per dur a terme una digitalització més lenta, amb 60 i 59 oficines per cada 100.000 majors d’edat.

Espanya compta amb la tercera major xarxa de sucursals a Europa gràcies principalment a CaixaBank. Actualment, és l’entitat bancària amb la xarxa més extensa del país, formada per 5.022 oficines, segons xifres del Banc d’Espanya, i la que està apostant en major mesura pels entorns menys habitats, mantenint pràcticament al 100% la seva presència en poblacions de més de 5.000 habitants i facilitant així l’operativa bancària.

A molta distància, per sota de les 2.000 oficines i amb menor presència territorial, se situen Santander, amb 1.916; BBVA, amb 1.895; Unicaja, amb 1.376; i Banc de Sabadell, amb 1.267, segons les dades del Banc d’Espanya a 31 de desembre de 2021.

Els països que han posat l’accelerador prescindint de l’atenció presencial en sucursals són Alemanya, Estònia, Àustria, els Països Baixos i Letònia, països que compten amb menys de 10 oficines per cada 100.000 adults.

La digitalització en el sector bancari, igual que en altres sectors, és una evidència. No obstant això, l’aposta per mantenir d’alguna manera el model presencial permet respectar millor els tempos d’adaptació als diferents segments de la població que no estan familiaritzats amb la digitalització.

Prova d’això és la campanya que un jubilat va desenvolupar al començament d’any sota el lema Soy mayor, no idiota per reclamar una millor atenció dels bancs en les oficines, amb la qual va aconseguir recaptar més de mig milió de signatures i ser rebut pel Govern per a escoltar les seves demandes i posar en marxa mesures.

En aquest context, un informe de la consultora Kearney sobre el sector bancari en l’era post-covid apunta que la creixent adopció de la banca en línia, acrescuda per la pandèmia, ha fet que el banc tradicional es torni menys rellevant per als clients i augura que el nombre de sucursals continuarà disminuint perquè els usuaris aniran cada vegada menys a les oficines.

“És probable que vegem el tancament de fins a 40.000 sucursals, el 25% de totes les sucursals a Europa en l’actualitat, en els pròxims tres anys”. De tota manera, l’estudi dona per descomptat que les oficines físiques no desapareixeran, sinó que hauran de “adaptar-se millor a la nova etapa de la banca minorista”, i parla de “una nova era per a la banca”.