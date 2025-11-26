Euromed Pharma Spain, filial a Espanya de la plataforma global Euromed Pharma, preveu tancar 2025 amb una facturació de 58 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement acumulat del 80% respecte a 2020. La companyia emmarca aquestes previsions en el 60è aniversari de la seva matriu, Petrone Group, consolidada com un actor internacional en serveis integrats de salut.
L’empresa, integrada en l’ecosistema global de serveis sanitaris de Petrone Group, opera des d’un centre logístic de 3.000 metres quadrats situat en l’àrea metropolitana de Barcelona, des d’on gestiona més de 22.000 enviaments a l’any i distribueix més de 2,6 milions d’unitats de producte. La seva plantilla està formada per 50 professionals especialitzats en direcció, logística, comercial i qualitat.
Euromed Pharma Spain aspira a reforçar el seu paper com a proveïdor de serveis logístics i farmacèutics d’alt valor a Espanya i la península ibèrica, amb solucions que abasten el control de qualitat d’entrada, la recepció i preparació de comandes, l’emmagatzematge en temperatura controlada, el transport segur nacional i internacional, la gestió de productes en quarantena i els enviaments urgents. Així mateix, impulsa l’activitat internacional del grup mitjançant el subministrament de medicaments espanyols en mercats que requereixen fàrmacs sense llicència o serveis vinculats a assajos clínics, així com mitjançant l’atenció a pacients en països emergents.
La companyia forma part de la xarxa global d’Euromed Pharma, la plataforma global de solucions logístiques i menjar iales per a les indústries farmacèutica, parafarmacéutica i de la salut amb presència a Itàlia, els Estats Units, Alemanya, França, el Regne Unit, Portugal, Irlanda, Singapur i Espanya.
Segons el seu conseller delegat a Espanya, Javier Villarroya, “el suport constant de Petrone Group ha estat fonamental per a impulsar la nostra evolució i oferir un servei integral i àgil en un mercat cada vegada més exigent”.
CAP A UNA CADENA DE SUBMINISTRAMENT MÉS SOSTENIBLE
Petrone Group celebra enguany el seu 60è aniversari, després d’una trajectòria que va començar com una farmàcia a Nàpols i ha evolucionat cap a un ecosistema internacional de serveis sanitaris present en més de 30 mercats. El grup integra activitats com a suport a assajos clínics, distribució farmacèutica, logística integrada, producció industrial i innovació digital.
Actualment compta amb més de 40 empreses operatives, prop de 2.000 empleats, presència directa en nou països i una facturació consolidada superior a 700 milions d’euros. El seu president, Raffaele Petrone, va destacar que el model del grup “integra competències i processos al llarg de tot el cicle de vida del producte”, mentre que el conseller delegat, Pierluigi Petrone, va assenyalar que la internacionalització permetrà avançar cap a una cadena de subministrament “més sostenible, pròxima al pacient i alineada amb les necessitats del sistema sanitari”.