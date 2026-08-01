Estrella Damm va ser la cervesa d’Espanya més premiada del 2025, tal com demostren els 16 guardons internacionals que va rebre en alguns dels certàmens cervesers de referència. Aquest reconeixement consolida la trajectòria de la lager mediterrània elaborada a Barcelona des del 1876, que aquest any celebra el seu 150è aniversari.
Es tracta d’una cervesa de baixa fermentació amb un 5,4% d’alcohol, elaborada amb ingredients 100% naturals: aigua, malta d’ordi, arròs i llúpol. La companyia destaca que el seu perfil es caracteritza per l’equilibri entre el caràcter cereal i un amargor elegant, així com pel seu gust fresc.
Els 16 guardons obtinguts el 2025 reconeixen la qualitat i el perfil sensorial d’Estrella Damm en alguns dels principals concursos cervesers internacionals. Destaquen especialment l’Or amb una puntuació de 100 sobre 100 al World Beer Challenge —la màxima qualificació possible— i el reconeixement com a Country Winner de la categoria lager internacional als World Beer Awards, que l’acredita com la millor cervesa lager d’Espanya. La marca també ha estat distingida amb medalles d’or a l’European Beer Challenge, l’Asia Beer Challenge, els Australian International Beer Awards, el Monde Selection, el Frankfurt International Trophy, el Melbourne International Beer Competition i l’Asia International Beer Competition. A més, ha rebut reconeixements al Concours International de Lyon, la London Beer Competition, la World Beer Championship, l’International Beer Challenge, els Great Taste Awards, els Superior Taste Awards i la Berlin International Beer Competition. En total, ha sumat nou medalles d’or, quatre de plata, una de bronze i dos reconeixements especials.
Estrella Damm destaca que és la cervesa més antiga d’Espanya elaborada de manera ininterrompuda des del 1876, quan el mestre cerveser August Kuentzmann Damm es va establir a Barcelona. Va ser aleshores quan va crear una cervesa adaptada al clima mediterrani, més lleugera que les cerveses centreeuropees, concebudes per a climes més freds.