Estat i comunitats autònomes llancen beques per estudiar un cicle d’FP

La Formació Professional (FP) juga un paper fonamental per a la inserció al mercat de treball, ja que, segons la Comissió Europea, el 2030 el 65% de les ofertes d’ocupació de les empreses aniran destinades a titulats en FP, davant del 35% que aniran adreçades a universitaris o graduats superiors. Aquestes xifres han propiciat que, només en els darrers 10 anys, el percentatge d’estudiants que han optat per aquests estudis hagi crescut un 77%. Des del Ministeri d’Educació i Formació Professional posen a disposició dels joves beques d’estudi perquè puguin cursar aquests ensenyaments. L’objectiu del Ministeri és donar suport als estudiants d’FP i fomentar la Formació Professional a Espanya, cosa que, alhora, contribueix a millorar l’ocupabilitat dels joves i a impulsar el desenvolupament econòmic del país.

En aquest sentit, l’Observatori de la Formació Professional a Espanya mostra en el seu darrer informe com l’import de beques concedides a l’alumnat d’FP durant els darrers anys ha crescut significativament, i especialment el curs 2020-2021 respecte a l’anterior (25,8%), molt per sobre del creixement de l’alumnat matriculat al mateix període (10,4%).

Segons el centre de Formació Professional Cesur, més de la meitat dels alumnes tenen una beca d’estudis per impulsar el futur professional gràcies als ajuts econòmics que l’Administració destina a educació.

Les beques per a formació no només permeten als alumnes poder continuar amb els seus estudis, sinó que a més tenen un gran efecte motivador, ja que els anima a esforçar-se i a obtenir bons resultats acadèmics per poder-hi optar.

D’aquesta manera, Cesur indica que les beques es converteixen en un incentiu per a l’estudi i per al desenvolupament de les habilitats i les competències necessàries per al món laboral.

Precisament, el Ministeri d’Educació acaba de publicar la nova convocatòria de beques d’estudis. Aquestes beques estan dissenyades per ajudar els estudiants d’FP a pagar les despeses associades amb la seva formació, com els materials didàctics, les despeses de transport, la manutenció i altres costos relacionats amb l’educació.

Per optar a aquestes beques, els estudiants han de complir certs requisits. Entre ells, ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE. Si no és ciutadà de la UE, menors de 18 anys i els que hagin obtingut permís de residència a 31 de desembre de 2022.

També no tenir un títol de nivell igual o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca i tenir una nota mitjana de, almenys, 5 punts a 2n de Batxillerat, a la prova d’accés o al curs d’accés. Si s’hi accedeix des d’un cicle formatiu de grau mitjà es té en compte la nota final del cicle.

Per demanar beca al segon curs, cal haver aprovat almenys el 85% de les hores totals del curs. Si s’ha repetit curs, ho has d’aprovar tot.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 17 de maig del 2023. Els estudiants interessats a sol·licitar una beca han d’emplenar el formulari que està disponible a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

COMUNITATS AUTÒNOMES

Els governs de diferents comunitats autònomes també tenen convocatòries d’ajudes per a l’FP. És el cas de la Conselleria d’Educació, Joventut i Esport de la Comunitat de Madrid, que concedeix les beques de Formació Professional dirigides als estudiants que cursin aquesta modalitat educativa en centres públics, privats o concertats a la Comunitat de Madrid. El termini de sol·licituds s’obre cada any durant el mes de juny.

Podran optar a aquestes beques els alumnes que cursin estudis de Formació Professional de Grau Superior i Mitjà que compleixin els requisits següents: Estar matriculat o tenir reserva de plaça en algun curs d’un cicle formatiu d’FP de Grau Superior o de Grau Mitjà en la modalitat presencial o a distància, als centres previstos a les bases reguladores.

Així mateix, estar matriculat del curs complet i no ser-ne repetidor; no superar l’edat de 35 anys, en el cas dels sol·licitants de beca per fer el primer curs de Formació Professional de Grau Superior o Grau Mitjà i no superar l’edat de 36 anys en el cas dels sol·licitants de beca per fer el segon curs; no superar el límit de renda per càpita familiar de 35.913 euros; i ser resident a la Comunitat de Madrid.

Per a la modalitat a distància caldrà haver residit, com a mínim, els cinc anys anteriors a la sol·licitud de la beca.

A més de la Comunitat de Madrid, altres autonomies també llancen les seves respectives beques i ajuts per impulsar els estudis d’FP. És el cas de la Junta de Castella i Lleó, que ja ha obert la convocatòria de sol·licituds per als alumnes que es matriculin en ensenyaments de formació professional bàsica, de grau mitjà i superior al curs 2023-2024.

Entre els requisits per optar als ajuts, els alumnes de primer curs d’FP de grau superior hauran d’haver obtingut una nota mitjana mínima de 5 punts en segon curs de batxillerat, prova o curs d’accés, si escau. Els interessats poden fer la sol·licitud des de la pàgina web de la Junta fins al 29 de setembre de 2023.

Per part seva, la Junta d’Andalusia compta amb les beques 6000, un programa que busca garantir la continuïtat dels estudis dels alumnes. Aquestes ajudes, el termini de sol·licitud de les quals ja ha conclòs, estan dirigides, entre d’altres, a l’alumnat de Grau Mitjà de Formació Professional Inicial als centres de la comunitat que compleixin determinats requisits.

A més, la Junta posa a disposició dels alumnes les Beques Adriano, dissenyades per combatre l’abandó escolar primerenc. Estan dirigides als estudiants d’ensenyaments de segon curs de Grau mitjà de Formació Professional dels ensenyaments professionals de música i dansa, d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments esportius.

FONS SOCIAL EUROPEU

Les beques Segona Oportunitat del Fons Social Europeu (FSE) són un programa de suport financer dirigit a joves que han abandonat el sistema educatiu i volen reprendre la formació per obtenir un títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o una titulació de Formació Professional (FP).

Els futurs alumnes hauran de registrar la sol·licitud a través del web de la Comunitat de Madrid quan comenci el termini, que sol ser de desembre a gener cada any.

Seran destinataris dels ajuts els alumnes que reuneixin els següents requisits dins del termini de presentació de sol·licituds: estar inscrit al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de beneficiari, i ser major de setze anys i menor de trenta, en data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.